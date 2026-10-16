Barcelona ve Real Betis'in eski sportif direktörü Ramon Planes, Abde Ezzalzouli ve Pedri'nin transferlerindeki rolü hakkında konuştu ve Pedri'nin transferinin imzalandığı dönemde Katalan kulübü içinde birçok kişi tarafından anlaşılmadığını belirtti.

Planes'in açıklamaları, "Zona Mixta" programına verdiği röportajda geldi. Açıklamalar, La Liga'da Betis ile Barcelona'yı, yani İspanya'da çalıştığı son iki kulübü karşı karşıya getirecek maçtan bir gün önce yapıldı.

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Planes, 2024 yılında İspanya futbolundan ayrılarak Suudi Arabistan'ın Ittihad kulübüne gitmişti. Oradaki tecrübesinin sona ermesinin ardından kariyerine henüz açıklanmayan başka bir kulüpte devam edecek; Katalan "Sport" gazetesine göre tüm göstergeler bu kulübün Avrupa'da olacağına işaret ediyor.

Planes, Ezzalzouli hakkında şunları söyledi: "Abde Ezzalzouli iyi tanıdığım bir oyuncu, çünkü o dönemde Barcelona'da ona yatırım yaptık. Benim futbolu görme biçimimi ve 32 yaşında bu işe başladığımdan bu yana, çalıştığım tüm kulüplerde tercih ettiğim oyuncu tipini yansıtıyor; aradan uzun zaman geçti."

Planes, 2021 yılında kulübün teknik sekreteri görevindeyken Ezzalzouli'nin Barcelona'ya transferinde başrol oynamıştı.

Faslı oyuncuyu, Segunda División B'de Hercules forması giyerken keşfetmiş ve onda çalım atmayı ve birebir mücadeleleri iyi yapan klasik kanat oyuncusu modelini görmüştü. Yıllar sonra ise onu Real Betis'e transfer ederek bir kez daha güçlü bir şekilde ona güvendi; oyuncu burada bugüne kadar takımın vazgeçilmezi haline geldi.

"Sokak oyuncusu"

Planes şöyle devam etti: "Altimira, Chadi Riad... Bu oyuncularda inanılmaz bir potansiyel görüyorduk. Abde Ezzalzouli bir sokak oyuncusuydu; agresif, yoğun, istikrarsız. Bu oyuncuyu gördüğümde, neredeyse hiç oynamamasına rağmen 2 milyonluk serbest kalma bedelini ödeyerek Barcelona Atletic için ona yatırım yaptım. A takımda oynadı, Osasuna'ya kiraladık ve çok başarılı oldu; Betis ile anlaştığımda ise onu ne pahasına olursa olsun istiyordum."

Şunları da ekledi: "Çok büyük bir kulübe geldiğini söylediğim pek çok konuşmayı hatırlıyorum. Az kişinin tanıdığı bir genç, içinde çok güçlü bir rekabet duygusu olan bir oyuncu. Abde Ezzalzouli kendi pozisyonunda en iyi olmak istiyor. Ona Luis Diaz'ın seviyesine ulaşmasını önerdim ve kendisine onun görüntülerini gönderiyordum."

Ronald Araujo'da olduğu gibi kendisine güvendiği Pedri hakkında ise Planes şunları söyledi: "Bir oyuncuya yatırım yapıp sonra onu kendi haline bırakamazsınız. Oyuncuyla sürekli konuşmanız ve ona güven göstermeniz gerekir. Bir oyuncuyla sözleşme imzaladığınızda her şey güzeldir, ama ondan sonra zorluklar başlar. O dönemde yönetim Pedri (transferi) konusunda beni destekledi, ama birçok kişi bu durumu anlamadı."

Planes, "La Masia varken, Primera División'da hiç oynamamış bir oyuncu için 5 milyon ödenmesi birçok eleştiriye yol açtı. Bu kültür Barcelona'da yoktu, ama benim tarafımda mutlak bir kararlılık vardı." diye ekledi.

Pedri, 2019 Eylül ayında anlaşmanın sağlanmasının ardından 2020 yazında Las Palmas'tan Blaugrana'ya katıldı.



