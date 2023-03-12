Hollandalı oyuncunun eski sevgilisiyle yaşadıkları, şu anda İspanya'nın en çok konuşulan konularından birisi...

Barcelona'nın eski kalecisi Jasper Cillessen'in eski kız arkadaşı, Hollandalı oyuncuyu kürtaj yaptırması için kendisine şantaj yapmakla suçladı.

İspanyol spor muhabiri Maria Moran, 2016-19 yılları arasında Camp Nou'da üç yıl geçiren ve şu anda ülkesi Hollanda'da NEC için oynayan Cillessen'in, söylediklerini yapmazsa özel fotoğraflarını sızdırmakla tehdit ettiğini açıkladı.

Ekim 2021'de Cayetana adında bir kız çocuğu dünyaya getirdi, ancak kızının babasının geçtiğimiz Kasım ayında Cillesen olduğu ortaya çıktı.

AS'a göre bu yılın başında aile, kendilerini terk eden Cillessen'i dava etti.

Ne söylendi?

Cillessen'in eski sevgilisi Moran, Hollanda basınından Story'ye konuştu. Cillessen tarafından "neredeyse her gün" şantaja uğradığını söyledi.

“Jasper Cillessen, ben hamileyken bile beni birkaç kez tehdit etti ve şantaj yaptı.

"Beni çok korkuttu. Eğer kürtaj yaptırmak istemezsem özel fotoğraf ve videolarımı yayınlayacaktı.

"Neredeyse her gün şantaj yaptı. Medya ile konuşmama da izin verilmedi."

Cillessen, solunum sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldığında bile çocuğunun varlığını görmezden gelmekle suçlanıyor.

Moran şöyle devam etti: "O adamın hayatı umurumda değil. Ben sadece kızımı önemsiyorum, ona yemek yedirmeliyim.

"Kızının solunum sorunları nedeniyle hastanede yattığı sırada bile, onu hiç merak etmeyen bir adam saygıyı hak etmiyor.

"Kızının çok hasta olduğunu ve hastanede olduğunu biliyordu, ama bunu hiçbir şekilde umursamadı."

"Kadın olmak da zor"

Ayrıca 8 Mart Çarşamba günü Dünya Kadınlar Günü'nde Instagram'da kızı hakkında uzun bir mesaj yayımladı. Şöyle yazıyordu: “Hayat harika bir yolculuk ama aynı zamanda kadın olmak da zor.

"Maalesef kızım, senin annen paranın her şeyi satın alabileceğini düşünen güçlü adamlara karşı savaşı 'kazanmak' için susmak zorunda kaldı.

"Senin hayatın hakkında, karar verme hakları olduğunu düşünen 'insanların' birçok tehdidine katlandı.

"İki yıldır beni susturmaya çalışan, kendimi kötü hissetmemi isteyen insanların birçok hakaretine katlandı.

"Bir çöp parçası gibi hissetmek zorunda bırakıldı.

“Canlı bir bebek taşırken benden utanmamı istediler, çünkü o bir ünlüydü ve ben de bir fahişeden başka bir şey değildim.

"İşimi kaybetme korkusuyla, seni kaybetme korkusuyla sessiz kalmak zorunda kaldım. Ne yazık ki bu tür tehditler de bu ülkede sıklıkla yaşanıyor."