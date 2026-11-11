"Barcelona'nın en tehlikeli sorunu": Kroos, Flick'in felsefesine yüklendi; Yamal'a olağanüstü değerlendirme

Hansi Flick yönetimindeki Barcelona'nın sergilediği futbolu beğenmesine rağmen, Real Madrid efsanesi Toni Kroos takımın UEFA Şampiyonlar Ligi kupası için mücadele etmek adına bazı unsurlardan yoksun olduğunu düşünüyor ve hücum anlayışının, ileri çizgisinin arkasındaki boşlukları değerlendirebilen rakipler karşısında bir zayıf noktaya dönüşebileceği konusunda uyarıyor.

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Kroos, Barcelona'yı Bayern Münih ve Paris Saint-Germain ile birlikte Avrupa'nın en güçlü takımları arasına yerleştirdi; ancak hücum üstünlüğünün kıtasal başarıyı garanti etmediğine dikkat çekerek Atletico Madrid karşılaşmasını ve Katalan takımın Paris Saint-Germain karşısında yaşadığı zorlukları örnek gösterdi. Bu maçlarda Barcelona, alanları kapatmayı ve tehlikesini sınırlandırmayı iyi bilen rakiplerle karşı karşıya kaldı.

Sport gazetesi, Alman yıldızın kendi podcast'inde yaptığı açıklamaları aktardı: "Barcelona her zaman rakiplerinden daha fazla pozisyon üretmeye çalışır, ancak Şampiyonlar Ligi'nde tek bir maçta birden fazla gol atabilen takımlarla karşı karşıya gelirsiniz. Ayrıca olağanüstü savunma yapan ve sizin alışıldık oyun tarzınızı uygulamanıza izin vermeyen rakiplerle de karşılaşırsınız; işte o zaman kendinizi nasıl savunacağınızı bilmeniz gerekir."

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Lamine Yamal'a özel övgü

Buna karşılık Lamine Yamal, Kroos'tan olağanüstü bir övgü aldı. Kroos, oyuncunun Atletico Madrid karşısındaki performansı üzerinde durarak şunları söyledi: "Lamine Yamal'ın ilk 25 dakikası tamamen olağanüstüydü. Bu, tek bir oyuncunun maçı tek başına değiştirebileceğine inanmanızı sağlayan türden bir performans. Barcelona'nın her tehlikeli atağı ondan geçer gibiydi ve bu, takım arkadaşlarının onu ideal pozisyonlarda bulması nedeniyle değil, kendisinin üstünlüğü bizzat yaratması, rakipleri geçmesi ve bireysel yeteneği sayesinde pozisyonlar üretmesi nedeniyleydi. Bir anda sanki takım arkadaşlarına şöyle dediğini hayal ediyorsunuz: Topu bana verin yeter, maçın sonucunu çevireceğiz."

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Eski Real Madrid oyuncusu, ardından Barcelona kadrosunda daha tehlikeli gördüğü soruna geçti: rakip yüksek baskıyı aşmayı başardığında ve savunma hattının arkasında geniş alanlar bulduğunda birebir mücadeleleri kaldırabilecek savunmacıların eksikliği. Kroos, Bayern Münih savunmacısı Dayot Upamecano'yu örnek göstererek Barcelona'nın, arkasında 30 metrelik alan varken durumu kontrol altına alma becerisinden endişe duymadan bir hücumcunun karşısında tek başına bırakılabilecek bir oyuncuya sahip olmadığını belirtti.

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Pau Cubarsi'yi eleştirilerinin dışında tutan Kroos, onu bireysel mücadelelerdeki gücü ve zorlu durumlarla başa çıkmasına yardımcı olan hızı sayesinde takımın açık ara en iyi savunmacısı olarak nitelendirdi. Ancak diğer savunma seçenekleri konusunda çekincesini dile getirerek şöyle dedi: "Diğer üç savunmacıya baktığımda, arkasında 30 metrelik açık alan varken bir hücumcunun karşısında tek başına savunma yapabileceğine güvendiğim tek bir oyuncu bile göremiyorum."

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Ayrıca Barcelona'nın baskısını aşmanın rakiplere çok büyük alanlar bıraktığını, bu alanları kapatmakla görevli savunmacıların ise gereken hıza ya da olağanüstü savunma yeteneklerine sahip olmadığını ekledi.

Bunu Upamecano ve Alphonso Davies'in varlığıyla kıyaslayan Kroos, bu ikisiyle o alanı savunurken endişe duymayacağını vurguladı; ardından görevin Joao Cancelo, Gerard Martin ve bu türden oyuncularla çok daha zorlaştığına dikkat çekti.

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Eleştirilerine rağmen Kroos, Barcelona'nın oyun tarzına hayranlığının altını çizerek şunları söyledi: "Şahsen, Barcelona'nın oynadığı oyunu tamamen seviyorum. Ortaya koyduğu futbolun harika ve izlemesi son derece keyifli olduğunu düşünüyorum; ancak sorun şu ki, bu tarzı kendini ciddi sorunlara maruz bırakmadan uygulamak için gereken olağanüstü savunma kalitesine sahip değil."

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