Barcelona'nın deneyimli savunma oyuncusu Gerard Pique, altyapıdan bu yana takım arkadaşlığı yaptığı Lionel Messi'nin takımdan ayrılmasının ardından ağladığını söyledi.

Barcelona'nın yaşadığı finansal problemler nedeniyle yeni sözleşme yapamadığı Messi'nin takımdan ayrılmasının kendisini sarstığını belirten Pique, buna rağmen alınan kararı anlayışla karşıladığını belirtti.

Ne söylendi?

Manchester United forması giydiği dönemden takım arkadaşı Gary Neville'in YouTube programı The Overlap'a konuk olan Pique, Messi'nin tarihin en iyisi olduğunun altını çizdi.

"Messi kariyerinin sonuna dek kulüpte kalsaydı harika olurdu. Barcelona'dan ayrıldığında onun için ağladım. Neden kalmadığını anlayabiliyorum.

"Kulüp eski başkanın kulübü yönetme şekli nedeniyle ekonomik olarak çok acı çekiyordu. Bunlar hayatta karşılaşabileceğiniz durumlar. Bazen bir karar alırsınız ama işler yolunda gitmez. Messi Barcelona ve Barcelona taraftarları için bir Tanrı gibiydi. Tarihin en iyi oyuncusu ve çok sayıda kupa almamızda başrolü oynadı ama iyi bir takımımız olmasa Messi bile yeterli olmazdı.

"Tek bir oyuncu hiçbir zaman şampiyonluk kazanamaz."

Guardiola hakkında

"O çok zeki ve oyunu daha önce hiç görmediğim kadar iyi anlayan bir teknik direktör. Maç içinde her duruma hazır olmanız için size tüm bilgileri verir.

"Rakip analizlerine büyük önem verir ve rakibin yapabileceklerini anlatır. Tüm bu hazırlıklardan sonra karşınızda oynayacak oyuncu kim olursa olsun kendinizi tamamen hazır hissediyorsunuz. Soyunma odası konuşmalarında oyuncularının yüreğine dokunur. Her seferinde doğru kelimeleri kullanır.

"Guardiola soyunma odasında büyük meydan okumalar yaratan ve harika duygular hissettirebilen bir menajer"

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