Barcelona'nın emektar ismi yayımladığı video ile futbol kariyerine Cumartesi günü nokta koyacağını söyledi.

Barcelona'nın efsane savunma oyuncusu Gerard Pique, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu Cumartesi günü Almeria ile oynanacak maçta Camp Nou'ya son kez çıkarak, futbol kariyerini noktalayacağını açıkladı.

La Masia'ya geldiği günden bu yana tüm futbol kariyerini özetlediği iki dakikalık duygusal bir video ile veda eden Pique, Barcelona'nın ardından hiçbir takımda oynamayacağını söyledi.

Pique ne söyledi?

"Barcelona bana her şeyi verdi ve şimdi o çocuğun hayalleri gerçekleştiğine göre artık bu dönemi kapatmanın zamanının geldiğini söylemek istiyorum. Barça'dan sonra başka bir takımın olmayacağını her zaman söyledim ve öyle olacak. Bu Cumartesi Camp Nou'daki son maçım olacak"

Dört Şampiyonlar Ligi zaferi yaşadı

Barcelona altyapısından yetiştikten sonra 2004 yılında Manchester United'a transfer olan ve dört yıl boyunca Alex Ferguson ile çalışan Pique, 2006-2007 sezonunda Real Zaragoza'ya kiralanmıştı.

2008'de Barcelona'ya dönen ve bir döneme damgasını vuran Pique, 102 kez formasını giydiği İspanya Milli Takımı ile 2010 Dünya Kupası'nı ve 2012 Avrupa Şampiyonası'nı kazanmıştı.

Barcelona'ya döndükten sonra sekiz La Liga şampiyonluğu kazanan Pique, burada üç kez de Şampiyonlar Ligi sevinci yaşadı.

Manchester United'da da bir Şampiyonlar Ligi bir de Premier Lig şampiyonluğu elde eden Pique, geriden oyun kurma konusundaki yeteneğiyle futbol dünyasında yeni nesil stoperlerin öncülerinden biri olmuştu.