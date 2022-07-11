Futbol tarihinin en iyi sağ beklerinden biri olarak gösterilen Dani Alves, Barcelona'dan ayrılık sürecini değerlendirirken, kulübe sitemde bulundu.

Geride bıraktığımız sezonun kış transfer döneminde efsane isimlerinden biri olduğu Barcelona'ya geri dönen ancak kulübün yeni sezon planlarında kendisine yer bulamayan Brezilyalı oyuncu Dani Alves, The Guardian'a yaptığı açıklamada Katalan ekibini eleştirdi. Barcelona'nın kulüp için büyük fedakarlıklar yapmış isimleri önemsemediğini belirten Alves, hayal kırıklığına uğradığını açıkladı.

Ne söylendi?

"Barcelona'dan üzgün ayrıldığım doğru değil. Barcelona'ya dönmek harikaydı ve ikinci kez orada oynayabildiğim için mutlu ayrıldım. Barcelona'dan uzak olduğum beş yıl boyunca orada ikinci bir dönem geçirmeyi hayal etmiştim. Hoşuma gitmeyen tek şey ayrılık sürecim oldu.

"Kulübe döndüğüm ilk günden beri artık 20 yaşında genç bir oyuncu olmadığımın farkında olduğumu ve bana dair alınan kararların benimle fikir alışverişi doğrultusunda alınmasını istemiştim ama kulüp ayrılık kararını verirken bu talebimi umursamadı.

"Gerçek şu ki Barcelona kulüp için tarih yazan isimleri umursamıyor. Barcelona'da artık bu gibi durumların daha farklı değerlendirilmesini istiyorum. Bunu kendi durumum için söylemiyorum çünkü beni yeniden transfer ettikleri için Xavi ve başkan Joan Laporta'ya her zaman minnettarım.

"Oradaki ikinci dönemimde saha içine ilişkin inanılmaz fikirleri olan gençlerle dolu bir kulüp buldum ama saha dışındaki anlaşmazlıkları iyi yönetmeleri gerekiyor. Barcelona'daki her şey ilk dönemimde inşa ettiğimiz yapının tamamen zıttı ve sahada olan şey de saha dışında olanların bir yansıması.

"Barcelona'nın zirveye geri dönmesini istiyorum ama bu durum sandığınızdan daha karmaşık. Futbol dengeli ve kolektif bir oyun ve kulüp şu an için bu gerçeği unutmuş gibi görünüyor"

Geleceği hakkında

"Herkesin yaşım hakkında konuştuğunu, yaşlı olduğumu, 20 yıl önce beni isteyen herkesin bugün beni istemediğini biliyorum ama buna tamamen katılmıyorum çünkü bugün 20 yıl önce sahip olmadığım bir deneyime sahibim. Büyük maçlarda 20 yaşındaki oyuncular gergin ve endişeli olurlar ama ben artık böyle bir gerginlik hissetmiyorum.

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"Yaşın artıları ve eksileri var. 20 yaşında yaptığım bazı şeyleri şu an yapamadığım doğru ama olgunluğun sadece yaşamakla geldiğini de unutmamalısınız. Hangi ülkede ve organizasyonda oynarsam oynayayım son bir dansı memnuniyetle karşılayacağım"

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