Barcelona'nın efsane futbolcusu Gerard Pique'den iki yıl sonra gelen Shakira itirafı

Futbol yaşantısını noktalayan unutulmaz savunma oyuncusu Shakira ile olan ayrılık süreçlerine ilişkin bilinmeyenleri açıkladı.

Gerard Pique, Shakira ile olan ayrılığına değindiği röportajında, ünlü şarkıcının ayrılıklarıyla ilgili gerçeği tam olarak yansıtmadığını iddia etti. İki yıl önce sona eren 11 yıllık ilişkilerinin ardından Shakira, Pique'yi şarkılarında sert bir dille eleştirerek "Voldemort" gibi hakaretlerde bulunmuştu.

Shakira, Haziran 2022'de Pique ile olan ilişkisini bitirdiğini duyurmuştu. O dönemde, Pique'nin aldatma söylentileri ortada dolaşırken, Shakira ve Pique'nin 11 yaşındaki Milan ve 9 yaşındaki Sasha olmak üzere iki çocukları vardı. Ancak Pique, ayrılık süreciyle ilgili yapılan haberlerin tam anlamıyla gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Pique, CNN'ye yaptığı açıklamada, "Sonunda gerçeğin tam olarak anlatılmadığını söyleyebilirim. Bu durumu kontrol edemem. Ama çevremde sevdiklerim, ailem, arkadaşlarım var ve onlar ne olduğumu biliyorlar. Bu da bana büyük bir huzur veriyor" dedi.

Yeni sevgilisiyle mutlu

Pique, şu anda 25 yaşındaki Clara Chia Marti ile birlikte ve ilişkisiyle ilgili mutlu olduğunu belirtti. Shakira'nın şarkılarında yeni sevgilisine de eleştiriler yöneltmesi üzerine, Pique bu duruma çok fazla yanıt vermeden hayatına devam ettiğini ifade etti.

İlişkileri sona erdikten sonra çıkan haberlere göre, Shakira'nın Pique'nin aldatmasını keşfetmesinin arkasında, evde sadece kendisinin yediği bir çilek reçelinin tüketilmiş olması yatıyordu. Ancak Shakira, bu teoriyi daha sonrasında çürüttü. 2023 yazında Pique'nin yeni sevgilisi Clara Chia Marti'nin, Shakira ile paylaştığı eve taşındığı haberlere yansıdı. Ayrıca, Pique'nin yeni sevgilisinin, çiftin birlikte yaşadığı evde olduğu bir videonun ortaya çıkması da Shakira'yı rahatsız etti.

Pique, futbolculuk kariyerine 2022 yılında son verdi ve Kasım ayında son maçını oynadı. Clara Chia Marti, Pique'nin sahip olduğu Kosmos şirketinde çalışıyor.