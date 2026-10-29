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FBL-GER-CUP-BAYERN MUNICH-MAGDEBURGAFP
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Barcelona'nın düşüşünün ardından Bayern Münih istisnai bir Avrupa rekorunda tek başına kaldı

Bayern Münih - Magdeburg
Bayern Münih
Magdeburg
DFB Kupası
Barcelona - Deportivo Alaves
Barcelona
Deportivo Alaves
La Liga
Almanya
İspanya

Bayern Münih'e kimse güç yetiremiyor

Bayern Münih, Almanya Kupası'nda Magdeburg'u 6-1 mağlup ederek bu sezon sergilediği üstün sonuçlara bir yenisini ekledi ve Barcelona'nın aldığı mağlubiyetten de yararlanarak Avrupa'nın büyük liglerinde istisnai bir rekora tek başına imza attı.

Tüm kulvarlarda üst üste 11 maçlık galibiyet serisi yakalayan Barcelona, son iki maçında mağlup oldu; Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'e, İspanya La Liga'sında ise Real Madrid'e yenildi.

Bayern Münih ise Avrupa'nın beş büyük ligindeki takımlar arasında bu sezonun başından bu yana tüm kulvarlarda hiç mağlubiyet almayan tek takım konumuna geldi.

"Opta" ağının istatistiklerine göre Bavyera ekibi tüm kulvarlarda 13 maç oynadı; bunların 9'unu kazanırken 4'ünde berabere kaldı.

Fransız "Stats Foot" ağının istatistiklerine göre ise Bayern Münih, 2026 yılının başından bu yana büyük liglerdeki takımlar arasında tüm kulvarlarda en güçlü hücum hattına sahip takım olup 146 gol kaydetti.

Bayern Münih yılbaşından bu yana tüm kulvarlarda 38 maç oynadı; 29'unu kazandı, 8'inde berabere kaldı ve bir kez mağlup oldu. Bu mağlubiyet ise geçen sezon Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Paris Saint-Germain karşısında geldi.

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