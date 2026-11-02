Avrupa'da yerel kupa yarışının hatları yavaş yavaş belirginleşmeye başladı, ancak yalnızca dört takım kendi büyük liglerinde hâlâ mağlubiyetsiz bir sicil koruyor.

Lazio, Roma, Bayern Münih ve Borussia Dortmund, yenilgiye karşı direnen tek kulüpler durumuna geldi.

Barcelona da ligdeki tüm maçlarını kazanarak mükemmel bir başlangıç yapan kulüpler arasındaydı; ancak bu seri, El Clasico maçında Real Madrid'e karşı alınan mağlubiyetle sona erdi.

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Bu mağlubiyetle birlikte İspanya Ligi'nde hiç yenilgi almayan takım kalmadı ve yarış, tribuna sitesine göre, Almanya'dan iki ve İtalya'dan iki olmak üzere dört kulüp arasında sıkıştı.

Gelecek maçlar NAP Serie A 06:30 LAZ

Bayern Münih'in listede yer alması büyük bir sürpriz oluşturmasa da diğer üç kulübün farklı hikâyeleri var ve özellikle Lazio en önemli sürpriz olarak öne çıkıyor.

İtalyan başkent kulübü, teknik direktör Gennaro Gattuso yönetiminde 2026-2027 sezonunun en dikkat çekici sürprizlerinden birine dönüştü.

Ligde oynadığı on maçın ardından Lazio, dokuz galibiyet ve bir beraberlikle 28 puan toplayarak İtalya Ligi'nin liderliğine tek başına yerleşti; Inter'in ezeli rakibi Milan'a karşı Derbi della Madonnina'da aldığı 3-1'lik mağlubiyet sayesinde Inter'in üç puan önünde yer alıyor.

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Lazio; Inter, Roma, Como ve Milan'ın önünde sıralamanın zirvesinde yer alıyor. Güçlü başlangıcı, taraftarlarına iyimser olmak için pek çok neden sundu.

Roma da Gian Piero Gasperini yönetiminde yenilgisiz bir başlangıç yaşıyor; ligdeki ilk on maçında yedi galibiyet ve üç beraberlik elde ederek şampiyonluk yarışında güçlü bir şekilde yer almayı sürdürüyor. Bu başlangıç, takımın 2001'den bu yana ilk kez İtalya Ligi şampiyonluğuna ulaşma arayışı göz önünde bulundurulduğunda ek bir önem kazanıyor.

Almanya: Bayern Münih ve Dortmund

Almanya'da ise Bayern Münih ve Borussia Dortmund yenilgiden kaçınmayı sürdürüyor; her iki takım da Almanya Ligi'nin ilk sekiz haftasında beşer galibiyet ve üçer beraberlik elde ederek 18'er puan topladı.

Bayern Münih'in bu listede yer alması, yerel sicili göz önüne alındığında sürpriz değil; ancak Dortmund güçlü başlangıcını kalıcı bir şampiyonluk yarışına dönüştürmeyi umuyor.

İki ligde yalnızca dört kulübün mağlubiyetsiz kalmasıyla ortaya şu soru çıkıyor: Bu takımlar yenilgisiz sicillerini ne zamana kadar koruyabilecek?

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