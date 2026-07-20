Barcelona’nın desteğiyle… La Masia’nın büyüsü, Dünya Kupası finalinde gündemi belirliyor

Barcelona oyuncuları, 2026 Dünya Kupası finalinde sahneye damga vurdular ve İspanya milli takımını Arjantin’i mağlup ederek şampiyonluğa taşıdılar. Bu maçta, “La Masia” Akademisi mezunları hem performans hem de istatistikler açısından açık bir üstünlük sergiledi.

Uluslararası “SofaScore” sitesine göre, Barcelona oyuncuları final maçındaki bireysel istatistiklerin çoğunda zirvede yer alarak, “La Roja”nın dünya şampiyonluğuna ulaşmasında oynadıkları büyük rolü teyit ettiler.

Pedri, 0,47'lik beklenen asist değeri (xA) ile oyuncular arasında birinci sırada yer aldı. Ayrıca maç boyunca 4 kilit pas vererek en fazla gol fırsatı yaratan oyuncu oldu ve dünyanın en iyi orta saha oyuncularından biri olarak değerini bir kez daha kanıtladı.

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Genç savunma oyuncusu Pau Kubarsi ise sahada en çok varlık gösteren isim oldu; topa 139 kez dokundu ve 121 isabetli pasla en isabetli pasörler listesinin başında yer alarak, Dünya Kupası finalinde kariyerinin en dikkat çekici maçlarından birini sergiledi.

Lamine Yamal da sahneye damgasını vurdu; 5 başarılı çelmeyle maçın en iyi çelme atan oyuncusu oldu ve 9 top kapma mücadelesini kendi lehine sonuçlandırarak en çok top kapma mücadelesini kazanan oyuncular listesinin başında yer aldı. Bu performansı, genç yaşına rağmen büyük bir karakter sergilediğini gösterdi.

Site, yazısını şu alaycı mesajla sonlandırdı: “Kulüpler Dünya Kupası’nı kazanabilseydi, 2026 şampiyonasının kimin olacağını hepimiz bilirdik.” Bu ifade, İspanya’nın şampiyonluk gecesinde “La Masia” mezunlarının fark yarattığı ve Barcelona oyuncularının Dünya Kupası finalinde açık bir üstünlük sergilediğine işaret ediyordu.