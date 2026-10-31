Barcelona, El Clasico yenilgisinin ardından güçlü bir karşılık verdi. Lamine Yamal ve Raphinha'nın ikişer golüyle Spotify Camp Nou'da Deportivo Alaves'i 6-1 mağlup eden Hansi Flick'in ekibi, La Liga'da yeniden zirveye çıktı.

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Ev sahibi ekip ilk yarıyı 4-0 önde tamamladı. Fermin Lopez bir gol atıp Raphinha'nın iki golünün de asistini yaparken, Yamal'ın VAR incelemesinin ardından geçerli sayılan aşırtma golü ve oyuna sonradan giren Anthony Gordon'ın şık vuruşu farkı daha da açtı. Yüzde 77 topla oynama oranına ulaşan ve 3,19 beklenen gol (xG) üreten Barcelona'nın gol yemeden bitireceği maça yalnızca Mariano Diaz'ın son dakikalarda attığı gol engel oldu. Barcelona, 30 puanlı Atletico Madrid'in iki puan önünde yer aldı.

İşte Barcelona oyuncularının performans puanları:

Kaleci ve savunma

Joan Garcia - 7/10: İlk yarıda Angel Perez'in yakın direğe gönderdiği şutu ve Carlos Protesoni'nin uzaktan vuruşunu kurtardı. Bir duran topta da topu yumruklayarak uzaklaştırdı. Mariano'nun son dakikalardaki golünde ters ayakta yakalandı.

Brian Farinas - 7/10: Sakat Xavi Espart'ın yerine sağ bekte ilk 11'de görev aldı. Topla oynarken hata yapmadı ve Yamal'ın ilk golüne giden akıcı atakta pay sahibi oldu.

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Pau Cubarsi - 8/10: Yalnızca ilk yarıda 80 kez topla buluşarak Barcelona'nın oyun kurulumunda kilit rol oynadı. De Jong'un top kaybının ardından Lucas Boye'nin tehlikeli ortasını kafayla uzaklaştırdı.

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Joao Cancelo - 7/10: Dördüncü golde içeri kat ederek Yamal'a gol pasını verdi ve sol kanatta sürekli bir pas seçeneği sundu. 57. dakikada Perez'e yaptığı kontrolsüz faul nedeniyle sarı kart gördü. Bir saatlik bölümün hemen ardından yerini Alejandro Balde'ye bıraktı.

Frenkie de Jong - 7/10: Asıl mevkisi dışında stoper olarak oynadı ve 70. dakikadaki dikkatsiz top kaybı dışında bu rolde büyük ölçüde rahat göründü. Bitime sekiz dakika kala yerini Gerard Martin'e bıraktı.

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Orta saha

Rodri - 8/10: Orta sahanın gerisinden oyunun temposunu kontrol etti ve Gordon'ın golünde ağırlığını kusursuz ayarladığı bir ara pası verdi. Ancak geriye attığı hatalı pas, Mariano'nun Alaves'in teselli golünü atmasına yol açtı.

Pedri - 7/10: Fermin'e attığı ara pasla ilk golün geliştiği atağı başlattı ve dördüncü golün hazırlığında da rol aldı. 40. dakikada Denis Suarez'i geriye çektiği için sarı kart gördü ve devre arasında yerini Marc Bernal'e bıraktı.

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Fermin Lopez - 9/10: İlk yarıda bir gol ve iki asist üretti. Raphinha'nın ilk ve üçüncü gollerini hazırladı; bu iki golün arasında sağ tarafta son çizgide, gol atılması güç bir açıdan fileleri buldu.

Hücum

Lamine Yamal - 9/10: Fermin'in golünün asistini yaptı, ardından ceza sahası çizgisinden sol ayağıyla sert bir vuruş yaparak skoru 4-0'a getirdi. VAR'ın ofsayt kararını bozmasının ardından Antonio Sivera'yı aşırtma vuruşla geçerek ikinci golünü attı. Yakın mesafeden gelişine yaptığı bir vuruşu da kaleci kurtardı. 74. dakikada yerini Gordon'a bıraktı.

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Karim Adeyemi - 7/10: Sol kanatta Gordon'ın önünde ilk 11'de başladı ve hızıyla Nahuel Tenaglia'yı zorlayarak Yamal'a bir fırsat hazırladı. Ancak ikinci yarının başlarında Fermin'in hazırladığı pozisyonda yakın mesafeden topu üstten dışarı gönderdi.

Raphinha - 8/10: Kaptan, Fermin'in yerden çevirdiği topu ağlara göndererek ilk golü attı. Üçüncü golde de etkili bir bitiricilik sergileyerek ligdeki gol sayısını 15'e çıkardı. Hat-trick fırsatında yakın mesafeden yararlanamadı ve 62. dakikada yerini Gabriel Jesus'a bıraktı.

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Yedekler ve teknik direktör

Marc Bernal - 7/10: Devre arasında Pedri'nin yerine girdi ve orta sahadaki oyunun akışını sorunsuz biçimde sürdürdü.

Alejandro Balde - 7/10: 62. dakikada Cancelo'nun yerine oyuna girdi ve sol kanatta Adeyemi ile Fermin'le iyi anlaştı.

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Gabriel Jesus - 7/10: Oyuna girdikten yalnızca iki dakika sonra Yamal'a attığı ara pasla beşinci golü hazırladı. Ancak son dakikalarda Fermin'in aşırttığı pasa yetişemedi.

Anthony Gordon - 8/10: 74. dakikada Yamal'ın yerine girdi ve Rodri'nin ara pasının ardından topu soğukkanlı bir aşırtma vuruşla Sivera'nın üzerinden ağlara göndererek kısa sürede etkisini gösterdi.

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Gerard Martin - 6/10: 82. dakikada De Jong'un yerine oyuna girdi ve Alaves'in golüne giden atakta Mariano'yu durduramadı.

Hansi Flick - 8/10: Clasico'ya göre yaptığı üç değişiklik karşılığını verdi. De Jong'u stoperde görevlendirip Farinas ve Adeyemi'yi ilk 11'de başlattı; takımı da o yenilginin ardından güçlü bir karşılık verdi.