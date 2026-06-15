Barcelona'nın genç takımında ve Mısır Milli Takımı'nda forma giyen Hamza Abdelkarim, 2026 Dünya Kupası'nda Firavunlar ile birlikte önemli bir rekor kırdı.

Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü Hossam Hassan, Pazartesi günü Dünya Kupası grup aşamasının ilk turunda Belçika ile oynanan maçın 76. dakikasında Hamza Abdel Karim'i Mohamed Salah'ın yerine oyuna soktu.

"Opta" istatistik ağına göre, Hamza Abdel Karim 18 yaş 165 gün ile Mısır Milli Takımı'nda Dünya Kupası maçına çıkan en genç oyuncu oldu.

Barcelona, Hamza Abdelkarim'in Mısır milli takımıyla Dünya Kupası'nda oynamasını kutladı ve "X" hesabında oyuncunun bir fotoğrafını paylaşarak, "Hamza Abdelkarim, Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Mısır-Belçika karşılaşmasına çıktı ve maç 1-1 berabere sonuçlandı" yazısını paylaştı.

Mısır milli takımı, Belçika, İran ve Yeni Zelanda ile birlikte 7. grupta yer alıyor.



