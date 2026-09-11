Barcelona'nın canavarına kafes açıldı! Flick'in gizli adamı onun önünü açıyor ve o korkunç versiyon henüz başlamadı

Alman teknik adam Hansi Flick, Barcelona'nın milli araya kadar fiziksel olarak yüzde 100 en iyi haline ulaşamayacağı uyarısını yapmış olsa da, Katalan ekibi sezon başından bu yana teknik anlamdaki üstün seviyesinin yanı sıra fiziksel açıdan da rakiplerine karşı belirgin bir üstünlük sergiledi. Katedilen mesafeler, ikili mücadeleler ve müdahalelere ilişkin sayılar ve istatistikler de bunu doğruluyor.

İspanyol "Sport" gazetesine göre, Barcelona'nın güçlü başlangıcı yalnızca sonuçlar ve performansla sınırlı değil; fiziksel boyuta da uzanıyor. Zira takımın oyuncuları saha üzerinde adeta birer "uçak" gibiydi. Hatta Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi yolculuğunun açılışında 5-1'lik ağır bir mağlubiyet alan Hollanda ekibi Feyenoord gibi fiziksel güce sahip rakiplere karşı bile durum böyleydi.

Bu dönüşümde, Barcelona'nın yeni fizik antrenörü Benjamin Kugel'in adı öne çıkıyor. Kulübe doğrudan Flick'in talebi üzerine gelen Kugel, kendi fikirlerini kadroya kısa sürede uygulamaya başladı; her oyuncunun bireysel ihtiyaç ve kapasitesine göre fiziksel hazırlığını yükseltmeye açık bir şekilde odaklandı.

Flick, bir aydan fazla süre önce, hazırlık döneminde Barcelona'nın Udinese ile oynadığı hazırlık maçının ardından, takımın milli araya kadar fiziksel olarak en iyi halinde görünmeyeceği uyarısını yapmış; bunu Dünya Kupası'nın etkisine ve oyuncularından çok sayıda futbolcunun oynadığı milli maçların yoğunluğuna bağlamıştı.

Belki de Barcelona'nın ilk haftalarda sergilediği fiziksel seviye bizzat Flick'i de şaşırttı; zira Kugel fikirlerini beklenenden daha hızlı bir şekilde hayata geçirmeyi başardı.

Alman fizik antrenörü çalışmalarına başlangıçta Dünya Kupası'nda forma giymeyen oyuncularla başladı; ardından kendileri de son derece iyi bir fiziksel durumda görünen milli takım oyuncuları onlara katıldı.

Kugel, işinde büyük bir titizlikle öne çıkıyor. Ayrıca takım içindeki her bir unsurdan mümkün olan en iyi versiyonu elde etmek amacıyla, oyunculara bireysel antrenman planları hazırlamaya vaktinin önemli bir bölümünü ayırıyor. Bunun izleri de resmi maçlarda net bir şekilde görünmeye başladı.

Barcelona, Feyenoord'dan 6,3 kilometre daha fazla koştu

Avrupa Futbol Federasyonu'nun verileri, özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki Feyenoord karşılaşmasında Barcelona'nın fiziksel gelişimine dair net bir kanıt sunuyor. Zira Katalan ekibinin oyuncuları maç boyunca 120 kilometre kat ederken, Hollanda ekibi 113,7 kilometre kat etti; yani Barcelona lehine 6,3 kilometrelik bir fark oluştu.

Bu sayılar, önceki sezonlarda tablonun farklı olduğu göz önüne alındığında daha da önem kazanıyor; zira Barcelona bazı maçlarda toplam katedilen mesafede rakiplerinin gerisinde kalabiliyordu.

Karşılaştırma yapmak gerekirse, Real Madrid'in oyuncuları bir gün önce Inter Milan ile oynadıkları karşılaşmada 108,3 kilometre kat ederken, İtalyan ekibi 117 kilometre kat etti; Inter ise Real Madrid'i belirgin bir farkla geride bırakan bir mesafeye ulaştı.

Bu sayılar ayrıca, iki takım arasında Şampiyonlar Ligi'nde Spotify Camp Nou'da oynanan ve Katalan ekibinin çeyrek finalde 0-2 mağlup olduğu son karşılaşmayla da kıyaslanabilir. Zira o maçta Barcelona yaklaşık 112 kilometre kat ederken, Atletico Madrid 118 kilometre kat etti.

Üstünlük müdahalelerde de görülüyor

Barcelona'nın fiziksel üstünlüğü oyuncuların katettiği kilometre sayısıyla sınırlı kalmıyor; ikili mücadeleler ve müdahalelere de uzanıyor. Zira "SofaScore" verileri, Katalan ekibinin sezon başından bu yana La Liga'daki rakiplerinin çoğuna karşı üstünlük kurduğunu gösteriyor.

Barcelona, Elche karşısında ikili mücadelelerin yüzde 60'ını kazanırken, bu oran Rayo Vallecano karşısında yüzde 56, Valencia karşısında ise yüzde 57'ye yükseldi.

Barcelona'nın tam anlamıyla üstünlük kuramadığı tek maç Athletic Bilbao karşılaşması oldu; zira Katalan ekibi ikili mücadeleleri küçük bir farkla kaybetti. Bu maçta oran Barcelona için yüzde 49, Athletic için yüzde 51 oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde ise Flick'in ekibi bu alandaki üstünlüğünü sürdürdü; Feyenoord karşısında ikili mücadelelerin yüzde 51'ini kazanırken, Hollanda ekibi yüzde 49'da kaldı. Barcelona bu maçta teknik hakimiyetinin yanı sıra dikkat çekici bir fiziksel üstünlük de sergiledi.

Sezon ilerledikçe tablo daha da heyecan verici görünüyor; özellikle de bizzat Flick'in Barcelona'nın henüz mümkün olan en yüksek fiziksel seviyeye ulaşmadığını vurgulaması bunu gösteriyor. Oyuncular önümüzdeki dönemde bu oranları korurlarsa, maçlar birbirini takip ettikçe takımın seviyesinin bir adım daha yükselmesi bekleniyor.

Sonuç olarak, fiziksel boyut psikolojik ve teknik etkenlerden ayrı düşünülemez. Zira Barcelona'nın yüksek teknik kaliteye sahip oyunculara sahip olması, bedenler en iyi halindeyken bu oyuncuların kabiliyetlerinin daha fazla ortaya çıkmasını sağlıyor. Bacaklar cevap verdikçe Barcelona'nın doğuştan gelen kalitesi daha net görünüyor. Bu da takımın bu sezon yaptığı güçlü başlangıcın sırlarından biri olabilir.