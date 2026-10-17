Rodri, Barcelona forması altında ilk golünü atmanın mutluluğunu dile getirdi. "La Cartuja" Stadı'nda Real Betis karşısında 5-2 kazanılan maçın ardından konuşan orta saha oyuncusu, karşılaşmayı La Liga'nın en zorlu mücadelelerinden biri olarak nitelendirdi ve takımın büyük hücum gücüne sahip olduğunu, ancak Paris Saint-Germain ve Real Madrid'e karşı oynayacağı kritik haftadan önce savunma performansını geliştirmesi gerektiğini belirtti.

Rodri maçın ardından şunları söyledi: "Bu galibiyetten dolayı çok mutluyum. Burası ligin en zor sahalarından biri; Real Betis iyi bir dönem geçiriyor ve harika bir maç oynadı. En çok zorlandığımız anda bize biraz sükunet kazandıran golümden dolayı mutluyum."

Orta saha oyuncusu sözlerine şöyle devam etti: "Takım hücum potansiyelini gösteriyor, ancak çok fazla gol yiyoruz ve gelişmemiz gereken nokta burası."

Rodri'nin golü, Real Betis'in maça dönmeyi başardığı bir anda, önemli bir zamanlamada geldi. Bu gol Barcelona'ya maçı kazanma yolunda yeni bir moral verirken, oyuncu da Katalan ekibinin forması altındaki ilk golünü kutladı.

Rodri'den Lamine Yamal'a övgü

Rodri, Lamine Yamal'ın açılış golünü de övdü ve genç yıldızın ortaya koyduğu performansın artık alışılmış bir şey haline geldiğini söyledi. Ancak oyuncunun değerinin yalnızca bireysel yetenekleri ve fark yaratma kabiliyetiyle sınırlı olmadığının altını çizdi.

Rodri şöyle konuştu: "Lamine'in golü mü? Biz buna alışkınız. Söylenecek bir şey yok, bu kalitedeki oyuncular farkı yaratır."

Sözlerine şöyle devam etti: "Ama ben aynı zamanda onun oyuna kattığı diğer şeylere de odaklanıyorum; çalışması ve takımın geri kalanıyla dayanışması gibi. Biraz provokasyon havasına girdi, ama ne kadar olduğunu bilmiyorum."

Paris ve Real Madrid maçları

Orta saha oyuncusu, Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain, ardından La Liga'da El Clasico'da Real Madrid ile karşılaşacağı ağır abartmalı iki maça sahne olacak önümüzdeki haftadan da söz etti ve takımın bu iki meydan okumaya hazır olduğunu vurguladı.

Rodri şunları söyledi: "Takım için elimden gelenin en iyisini ortaya koymaya çalışıyorum. Önümüzdeki haftaya hazırız; Şampiyonlar Ligi'nin mevcut şampiyonuna ve en büyük rakibimize karşı oynayacağız. Motivasyonumuz yüksek."