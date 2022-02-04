Barcelona'nın Avrupa Ligi kadrosuna alınmayan Dani Alves'in tepkisi ne oldu?

Sezonun geri kalanında Avrupa Ligi'nde kullanacağı kadroyu UEFA'ya bildirmesi gereken Barcelona zorlu bir tercihle karşı karşıya kaldı.

Yeni transferlerden sadece üçünü listeye ekleme hakkı bulunan teknik direktör Xavi, seçimini Ferran Torres, Adama Traore ve Pierre-Emerick Aubameyang'dan yana yaptı.

Uzun yıllar sonra Barcelona'ya geri dönen Dani Alves ile Avrupa listesinin dışında bırakılan isim oldu.

Ne söyledi?

Movistar'a konuşan Alves, kararla ilgili düşüncelerini paylaştı.

"Teknik direktör ne düşündüğümü biliyor."

"Beni transfer ettiğinde takıma nasıl katkı yapabileceğim hakkında konuşmuştuk. Xavi bu kararı verirken oyuncusunun mutsuz olacağını biliyordu, ama ben takımdaki yerimin ve rolümün farkındayım. Kararı anlayışla karşılıyorum."

"Her zaman takıma elimden geldiğince yardımcı olabilmek için konsantreyim. Ama biz işçiyiz, kararı ise kulüp veriyor. Ben buraya mücadele ve kazanma ruhuna katkı yapmaya geldim."

"Hayatta bu tip dönemlerden geçmeyi de kabullenmek gerek. Listede yer almak isterdim, ama ne yazık ki dört oyuncunun sadece üçüne yer vardı."

"Negatif enerjinin beni kirletmesine izin vermeyeceğim. Takıma yardım etmek için çabalamayı sürdüreceğim."

Dembele çağrısı

Alves ayrıca, Ousmane Dembele'nin takıma geri kazandırılması gerektiğini belirtti.

Barcelona'nın ara transferde takımdan göndermek istediği Dembele takımda kalmayı seçmiş, bunun üzerine Fransız yıldızın kadro dışı bırakılması gündeme gelmişti.

"Bazen durum bu noktalara kadar gelebiliyor. Kulüpte kaldığınız sürece forma için ve takım arkadaşlarınız için savaşmalısınız."

"Sezon sonunda ayrılabilir, ama bunun gerçekleşmesine daha beş ay var. Hala burada olmasını avantaja çevirmeliyiz."

"Egonuzu bir kenara bırakıp akıllı davranmalısınız. Sağlıklı ve pozitif bir ortam yaratmaya çalışıyoruz, burada olumsuz düşüncelere yer yok. Barça geri dönecek."

UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Napoli ile eşleşen Barcelona, ilk maçını 17 Şubat'ta Camp Nou'da oynayacak. Rövanşa ise 24 Şubat'ta Diego Armando Maradona Stadyumu ev sahipliği yapacak.

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