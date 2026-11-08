Barcelona, Riyadh Air Metropolitano’da Atletico Madrid’i 2-1 yenerek LaLiga’nın zirvesindeki yerini korudu. Erken geriye düşmesine rağmen direnç gösteren konuk ekibe galibiyeti, Fermin Lopez’in attığı iki gol getirdi.

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Barcelona, Riyadh Air Metropolitano'daki düşmanca atmosferin üstesinden gelerek taktiksel açıdan önemli bir olgunluk gösterdi. Aldığı 2-1'lik galibiyetle LaLiga zirvesindeki yerini sağlamlaştırdı. Hansi Flick'in ekibi, Julian Alvarez'in etkili pasını değerlendiren Giuliano Simeone'nin 10. dakikada attığı golle geriye düşmesine rağmen karakter gösterdi. Barcelona, bu erken darbeye karşın sahadaki düzenini korudu, topa %63 oranında sahip oldu ve Atletico'nun savunma direncini giderek kırdı.

Maçın kırılma anı, Lopez'in devre arasından hemen önce attığı golle eşitliği sağlaması ve oyunun gidişatını değiştirmesiydi. Barcelona ikinci yarıda baskısını artırdı ve 66. dakikada, Lamine Yamal'ın hazırladığı pozisyonu yine Lopez'in bitirmesiyle galibiyet golünü buldu. Atletico son bölümde baskı kurarken Marcos Llorente ve Marc Pubill sarı kart gördü. Barcelona savunması ise ikinci yarıda yapılan yerinde oyuncu değişikliklerinin de katkısıyla direncini koruyarak üç puanı aldı.

Kaleci & Savunma

Joan Garcia - 6/10

Kalecinin Simeone'nin erken golünü önlemek için yapabileceği pek bir şey yoktu ancak sonrasında soğukkanlılığını korudu. Maç boyunca üç kurtarış yaparak Barcelona'nın Atletico'nun zaman zaman geliştirdiği kontrataklar karşısında ayakta kalmasına katkı sağladı.

Gerard Martin - 6/10

Stoperde görevini yerine getirdi. Kanat bölgelerine doğru fazla açılmadan disiplinli oynadı, takımın yaptığı 12 uzaklaştırmaya katkıda bulundu ve Alvarez'in süratine karşı savunma çizgisinin önde tutulmasına yardımcı oldu.

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Pau Cubarsi - 7/10

Genç stoper, oyunu ileri taşıyan paslarıyla etkilemeye devam ediyor. Barcelona'nın 310 pas tamamladığı maçta geriden oyun kurulumunda kilit rol oynadı. Pozisyon alışı da son bölümde Alexander Sorloth'un oluşturduğu tehdidin etkisiz hâle getirilmesine yardımcı oldu.

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Joao Cancelo - 5/10

60. dakikada yerini Andreas Christensen'e bırakmadan önce savunma görevlerinde zorlanan Portekizli millî oyuncu için sıkıntılı bir akşamdı. Kanattan alışılmış yaratıcı katkısını da sağlayamadı.

Brian Farinas - 5/10

Flick'in daha fazla kontrol arayışıyla devre arasında yerini Frenkie de Jong'a bıraktı. Farinas, ilk 45 dakikada Atletico'nun fiziksel gücüyle başa çıkmakta zorlandı ve bu durum taktiksel bir değişikliğe yol açtı.

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Orta saha

Pedri - 7/10

Orta sahanın kalbi olan Pedri, dar alanlarda üstün bir performans sergiledi. Topu dolaşıma sokma becerisi, Barcelona'nın %63'lük topa sahip olma oranına ulaşmasını sağladı. Beraberlik golüne giden geçiş oyununda da önemli rol oynadı.

Fermin Lopez - 9/10

Tartışmasız maçın oyuncusuydu. Lopez, gol sezgisini göstererek 45. dakikada fileleri buldu ve 66. dakikada bir kez daha gol atarak galibiyeti getirdi. Enerjisi ve dikine oyunu, Barcelona'nın Simeone'nin kurduğu düzeni aşmak için tam da ihtiyaç duyduğu şeydi.

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Marc Bernal - 7/10

Yerini Eric Garcia'ya bırakana kadar ön libero rolünde disiplinli bir performans sergiledi. Barcelona'nın beş hava topu mücadelesi kazandığı maçta bu mücadeleye katkı sağladı ve dörtlü savunmanın önünde gereken korumayı sundu.

Hücum

Anthony Gordon - 6/10

Sol kanatta çok çalıştı ancak son vuruşlarda etkili olamadı. Barcelona'nın toplam 19 şutunun birkaçında payı vardı fakat son bölümde yerini Karim Adeyemi'ye bırakmadan önce gol bulamadı.

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Raphinha - 7/10

Kaptan olarak takımının baskısına etkili biçimde öncülük etti. Gol atamasa da hareketliliği, Lopez'in hücum bölgesinde etkili olması için gereken alanı yarattı.

Lamine Yamal - 8/10

Genç oyuncudan bir başka göz kamaştırıcı performans geldi. 66. dakikada Lopez'in galibiyet golünün kritik asistini yaparken oyun görüşünü sergiledi; driplingleriyle Atletico savunmasını sürekli zorladı.

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Yedekler & Teknik direktör

Frenkie de Jong - 7/10

Devre arasında Farinas'ın yerine oyuna giren Hollandalı, orta sahaya hemen sakinlik getirdi ve Barcelona'nın ikinci yarının temposunu belirlemesine yardımcı oldu.

Andreas Christensen - 6/10

60. dakikada Cancelo'nun yerine girdi ve skorun korunmasına yardımcı olan daha sağlam bir savunma katkısı sundu.

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Gavi - 6/10

74. dakikada gollerin kahramanı Lopez'in yerine oyuna girdi. Atletico'nun son bölümde beraberlik arayışını bozmak için her zamanki mücadeleciliğini ve enerjisini ortaya koydu.

Eric Garcia - 6/10

74. dakikada Bernal'in yerine oyuna girerek son bölümde orta sahanın sağlamlaştırılmasına yardımcı oldu.

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Karim Adeyemi - Not yok

Kontrataklara taze güç katmak için 86. dakikada Gordon'un yerine oyuna girdi.

Hansi Flick - 8/10

Flick, sallantılı bir başlangıcın ardından taktiksel mücadeleyi kazandı. Devre arasında De Jong'u oyuna alma kararı orta sahanın dinamiğini tamamen değiştirdi; Barcelona'nın ikinci yarıya üstünlük kurmasını ve hak ettiği galibiyeti almasını sağladı.