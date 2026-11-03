Lamine Yamal'ın rekor kıran açılış golünün ardından Raphinha iki kez ağları havalandırdı ve Barcelona, Aston Villa'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki kusursuz başlangıcına son verdi.

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Barcelona, yağmur altında oynanan maçta Aston Villa'yı Spotify Camp Nou'da 3-0 yenerek Unai Emery'nin takımına bu sezonki Şampiyonlar Ligi serüvenindeki ilk yenilgisini yaşattı.

Villa, yedinci dakikada ev sahibine golü hediye etti. Joao Gomes'in kendi ceza sahası içinde telaşla verdiği pas Yamal'ın önüne düştü. Yamal, Şampiyonlar Ligi'ndeki 14. golüyle turnuva tarihinin en çok gol atan genç oyuncusu oldu. Konuk ekip, açık geçen ilk yarı boyunca tehlikeler yarattı. Matty Cash ve Gomes'in yakın mesafeden şutları engellenirken Johan Manzambi önemli bir fırsatı kaçırdı, ardından bir başka denemesinde Joan Garcia'yı geçemedi.

Maçın sonucunu ikinci yarıda kaptan belirledi. Fermin Lopez'in ara pasıyla 52. dakikada, Joao Cancelo'nun ortasıyla da 64. dakikada golü buldu. Barcelona maçı %65 topla oynama oranıyla tamamladı. Beklenen gol (xG) değeri Villa'nın 0,72'sine karşılık 1,96 oldu ve Şampiyonlar Ligi'nde 18 maç sonra ilk kez gol yemedi. Galibiyetle Barcelona, her iki takımın da dokuz puanda olduğu lig aşamasında Villa'yı geçerek ikinci sıraya yükseldi.

GOAL, Barcelona oyuncularının performanslarını değerlendirdi...

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Kaleci ve savunma

Joan Garcia (8/10): Johan Manzambi'nin 31. dakikadaki sert şutunu çıkardı ve Nicolas Jackson'ı durdurmak için defalarca kalesinden çıktı. Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'nde 18 maç sonra ilk kez gol yememesine katkı sağladı.

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Brian Farinas (7/10): Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında sağ bekte sakin bir oyun sergiledi. Emiliano Buendia, Farinas'ın müdahalesiyle yere düşünce Villa penaltı bekledi. 82. dakikada yerini Alejandro Balde'ye bıraktı.

Pau Cubarsi (7/10): Ceza sahasının kenarında Jackson'ı durdurarak Barcelona'nın kontra atağa çıkmasını sağladı. İlk yarının bitimine doğru forvetin geç müdahaleyle kaval kemiğine vurmasının ardından da oyuna devam etti.

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Gerard Martin (7/10): Barcelona, Villa'ya yalnızca bir isabetli şut fırsatı verirken stoperde sağlam bir performans sergiledi.

Joao Cancelo (8/10): Sol bekte etkiliydi. Raphinha'nın ikinci golüne zemin hazırlamak için hızla son çizgiye indi. Sert şutunda top az farkla üstten auta gidince kendisi golü bulamadı. 90 dakika sahada kaldı.

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Orta saha

Rodri (7/10): Oyunun geniş alanlara yayıldığı ilk yarıda orta sahanın gerisinden takımının oyununu yönlendirdi. Devre arasında yerini Marc Bernal'e bıraktı.

Pedri (7/10): Zion Suzuki'nin hatalı pasını değerlendirerek Anthony Gordon'ın ilk yarıdaki pozisyonunu hazırladı ve Barcelona'nın topa hâkim olmasına yardımcı oldu. 70. dakikada yerini Frenkie de Jong'a bıraktı.

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Fermin Lopez (8/10): Raphinha'nın ilk golünde savunma arasına isabetli bir yerden pas gönderdi. Boubacar Kamara'dan topu kaptıktan sonra çektiği şutta ise Suzuki'yi iyi bir kurtarış yapmaya zorladı. 69. dakikada yerini Gavi'ye bıraktı.

Hücum

Lamine Yamal (8/10): Gomes'in hatasını gole çevirerek Şampiyonlar Ligi tarihinin en çok gol atan genç oyuncusu oldu. Maç boyunca Ian Maatsen'a zor anlar yaşattı ancak Suzuki, ikinci golüne iki kez engel oldu.

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Anthony Gordon (7/10): Sol kanatta Matty Cash'i defalarca geçip Suzuki'yi iyi bir kurtarış yapmaya zorladı ancak zaman zaman son paslarında isabet sağlayamadı.

Raphinha (9/10): İlk yarıda hakeme itirazdan sarı kart gören kaptan, Fermin ve Cancelo'nun paslarını soğukkanlı vuruşlarla gole çevirerek maçın sonucunu belirledi. Kulüp formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde attığı gol sayısını 23'e çıkarıp Robert Lewandowski'yi yakaladı. 70. dakikada yerini Gabriel Jesus'a bıraktı.

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Yedekler ve teknik direktör

Marc Bernal (6/10): Devre arasında Rodri'nin yerine oyuna girdi ve Barcelona farkı açarken orta sahadaki dengeyi korudu.

Gavi (6/10): Fermin'in yerine oyuna girdi. Ortası Pau Torres'in koluna çarpınca Barcelona oyuncuları zayıf bir penaltı itirazında bulundu.

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Gabriel Jesus (6/10): Raphinha'nın yerine oyuna girdi ve son dakikalarda Yamal'ın, Suzuki tarafından kurtarılan şutunun hazırlayıcısı oldu.

Frenkie de Jong (6/10): Pedri'nin yerine oyuna girdi ve Barcelona'nın topa sahip olarak maçı tamamlamasına yardımcı oldu.

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Alejandro Balde (N/A): Son birkaç dakika için Farinas'ın yerine oyuna girdi.

Hansi Flick (8/10): Takımı zorlu ilk yarıyı atlattıktan sonra ikinci yarıda farkı açtı, Villa'nın kusursuz başlangıcına son verdi ve sonunda Avrupa'da gol yemeden bir maç tamamladı.