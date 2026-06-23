Barcelona’nın Álvarez’a yönelik hilesi: Atlético, kendi oyuncularından birinin hazırladığı “kurnaz” planla karşı karşıya!

Atlético Madrid, Julián Álvarez transferinde benzeri görülmemiş bir ikilemle karşı karşıya; kulüp, daha önce Barcelona’nın ustaca uyguladığı “kurnaz” bir planla yüzleşirken, kadrosunda bu taktiği bizzat geliştiren ve Robert Lewandowski ile başarısını kanıtlamış bir isim bulunuyor.

İspanyol "Marca" gazetesi, Barcelona'nın Alvarez ile Lewandowski senaryosunu tekrarlamaya çalıştığını ortaya çıkardı. Arjantinli forvetin Atlético'dan ayrılmak istediğini açıkladığı çarpıcı açıklamalarının ardından, Katalan kulübü 2022'de Polonyalı yıldızı Bayern Münih'ten koparmak için daha önce kullandığı taktiği tekrar uygulamayı planlıyor.

"Kariyerim sona erdi"

Lewandowski, 30 Mayıs 2022'de şöyle demişti: "Bu durumdan hoşlanmıyorum. Bayern Münih'teki serüvenim sona erdi. Burada kariyerime devam etmenin bir imkanı olduğunu düşünmüyorum. En iyi çözüm ayrılmak," ve bu açıklamalar istenen sonucu verdi.

Bu açıklamaların ardından Barcelona ile Bayern Münih arasındaki görüşmeler hızlandı ve sadece iki ay sonra Lewandowski, 50 milyon euro karşılığında “Blu-Grana”nın en yeni oyuncusu olarak tanıtıldı; bu transferin gerçekleşmesinde onun sözleri belirleyici oldu.

Sırrı bilen adam

Şimdi ise Barcelona, Alvarez’in sözlerinin aynı sonucu vereceğine güveniyor. Zira Atlético Madrid’in kadrosunda, 2022’deki Lewandowski transferinin mimarlarından biri olan ve Camp Nou’da bu tür dosyaların nasıl yönetildiğini çok iyi bilen bir sportif direktör (Mateo Alemany) bulunuyor.

Bu yetkili, son derece hassas bir durumla karşı karşıya. Çünkü (Barcelona’da sportif direktörlük yaptığı dönemde) Lewandowski’yi Bayern’den koparan planı yöneten kişi olan bu adam, şimdi aynı senaryonun diğer tarafında, Barcelona’daki geçmişi ile Atlético’daki bugünü arasında sıkışmış durumda.

Atlético, Barcelona’yı baskı yapmakla suçluyor

Atlético Madrid, Barcelona’nın konuyu ele alış biçiminden büyük rahatsızlık duyduğunu dile getirdi ve Katalan kulübünün, adil oyun kurallarını açıkça ihlal ederek Arjantinli oyuncuya bu açıklamaları yapması için baskı uyguladığına inanıyor.

İki kulüp arasındaki gerginlik tırmanırken, top artık Atlético Madrid’in sahasında. Kulüp, oyuncunun açıkça ifade ettiği ayrılma isteği ile Barcelona’nın onu ne pahasına olursa olsun kadrosuna katma konusundaki ısrarı arasında çifte baskı altında bulunuyor. Oysa kadrosunda, bu oyunun nasıl biteceğini çok iyi bilen biri var; çünkü kurallarını yazan da o.