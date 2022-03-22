Barcelona'nın Alman file bekçisi Ter Stegen, rüya XI'inde Messi'ye yer vermedi

Marc-Andre ter Stegen, şu anki ve eski takım arkadaşlarının içinde bulunduğu bir rüya XI seçti ve takımda Lionel Messi'ye yer vermedi.

Borussia Mönchengladbach, Barcelona ve Almanya ile geçirdiği zamanda, onu birçok yıldızla birlikte oynarken gördük.

Aralarından seçim yapabileceğiniz çok sayıda büyük isim ile oynayan Ter Stegen, sağlam bir XI listeledi, ancak yedi kez Ballon d'Or kazananını atladı.

Kadroda kimler var?

Ter Stegen, takımını baklava 4-4-2 dizilişinde sıralamayı seçti ve yedi eski veya mevcut Barcelona oyuncusuna yer verdi.

Gerard Pique, Jordi Alba, Sergio Busquets, Xavi, Andres Iniesta ve Frenkie de Jong başlıca isimlerdi.

Ancak Messi, Neymar ve Luis Suarez gibi isimlerin hepsi 29 yaşındaki oyuncu tarafından XI'in dışında yer aldı.

Bu arada kaleci Janis Blaswich, Chelsea'nin defans oyuncusu Antonio Rudiger ve Almanya'dan takım arkadaşları Marco Reus ve Mario Gotze de takımda yer aldı.

Tam XI: Blaswich; Alves, Pique, Rudiger, Alba; Buketler; Xavi, Iniesta; De Jong; Reus, Götze.

Messi neden kadroya alınmadı?

Ter Stegen, takımını sıralarken eski takım arkadaşından bahsetmedi ve neden kadroya girmediğini açıklamadı.

Ancak Alman file bekçisi, Messi'nin Camp Nou'dan ayrıldığı doğrulandıktan sonra Instagram'da bir veda mesajı yayınladığında ikilinin her zaman anlaşamadığını öne sürdü.

Paylaşımda şunları yazdı: "Zaman zaman aynı fikri paylaşmasak da, hep aynı yöne gittik ve kazansak da kaybetsek de her birimiz birer insan olarak büyüdük."

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