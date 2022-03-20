Ajax'ın sol beki Nicolas Tagliafico, ocak ayında Camp Nou'ya transfer olma şansını kaçırdığını, ancak yaz transfer döneminde Barcelona'ya transfer olmasının daha kolay olacağını ifade etti.

GOAL, kış transfer döneminde Barcelona'nın Jordi Alba için sol bekte ekstra rekabet sağlamak amacıyla Tagliafico'yu hedeflediğini bildirdi.

Nihai bir anlaşma asla gerçekleşmedi, ancak Arjantinli oyuncu şimdi Barcelona’nın ilgisini doğrularken bu yıl içinde hala bir anlaşmaya varılabileceklerini tahmin ediyor.

Barcelona’nın kendisine ilgi gösterdiğini, ancak kulübünün yaz aylarında kolaylık sağlayacağını belirtiyor.

Ne söylendi?

Tagliafico, TNT Sports'a verdiği demeçte şu açıklamayı yaptı:

“Barcelona’nın bana karşı bir ilgisi vardı, ancak kulüpler konuştu ve anlaşamadılar.

“O zamanlar kulüp için karmaşık zamanlardı, fakat şimdi kesinlikle haziran ayında transferimin çok daha kolay olacağını düşünüyorum."

29 yaşındaki oyuncu şu an için Ajax'taki görevlerine odaklanmış durumda ve şunları ekledi:

"Burada 2023 yılının ortasına kadar bir sözleşmem var, yani bir yıldan daha fazla sözleşmem bulunuyor.

“Barcelona’nın ilgisi beni heyecanlandırmadı, ama hissettiklerimi ifade ettim. Bunu kendimden saklamamın bir anlamı yok.

"Şu anda transfer dönemi bitti ve takımımla bu sezon neler yapabileceğimize odaklanmak zorundayım.”

Tagliafico, 2021-22'de Ajax'ta nasıl bir performans sergiledi?

Arjantinli oyuncu, geleceğiyle ilgili devam eden spekülasyonların ortasında Ajax’taki durumunu düşünüyor.

Defans oyuncusu, daha önce Erik ten Hag'ın ilk 11'inde bir dayanak noktasıydı, ancak bu sezon kulüp için toplamda 22 maçta yer aldı ve Eredivisie'de 14 lig maçında oynayabildi.

Tagliafico; PSV’nin iki puan önünde bulunan takımıyla Eredivisie şampiyonluğu yaşayarak kupa koleksiyonuna bir kupa daha eklemeyi umuyor.

Arjantinli futbolcu, şu ana kadar Ajax için iki gol ve üç asistlik katkıda bulunmayı başardı.

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