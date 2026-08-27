Barcelona kulübü, taraftarlarından reşit olmayan bir taraftarın maruz kaldığı şiddetli saldırının ardından, Ulusal Polis'e karşı benzeri görülmemiş bir hukuki cephe açmaya hazırlanıyor. Başkan Joan Laporta'nın bizzat öncülük ettiği bu tırmandırıcı adım, tek bir sesle şunu söylüyor: Barcelona taraftarının onuru kırmızı çizgidir.

Blaugrana, geçen pazar günü oynanan Elche-Barcelona karşılaşması öncesinde reşit olmayan taraftarlarından birine yönelik saldırı olayında tam bir tırmanışa gittiğini açıkladı ve yaşananların "katlanılamaz bir boyuta" ulaştığını vurguladı.

Katalan kulübü, geçen salı günü sert bir dille kaleme aldığı bir açıklama yayımlayarak, Martínez Valero stadı yakınlarında üyelerine ve taraftarlarına karşı Ulusal Polis mensupları tarafından "aşırı ve gerekçesiz güç kullanımını" en güçlü ifadelerle kınamıştı.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesinin ortaya çıkardığına göre, Barcelona açıklamayla yetinmedi. Başkan Joan Laporta'nın saldırıya uğrayan gencin ailesiyle doğrudan iletişime geçip onlara tam destek sunmasının ardından kulüp ve mağdur, olaya karışan polis memuruna karşı ortak hukuki adımlar atmaya devam etme kararı aldı.

Bu davada savunmayı, reşit olmayan gencin haklarını korumak için ünlü ceza avukatı Marc Molins ile iş birliği içinde Barcelona kulübünün hukuk ekibinin üstlenmesi planlanıyor.

Olayın ayrıntıları, polisin maç başlamadan önce reşit olmayan taraftarı, Katalonya bağımsızlık bayrağı olan "Estelada" bayrağını taşıdığı gerekçesiyle şiddetle gözaltına almasına ve alıkoymasına dayanıyor. Başkan Laporta bu davranışı açıkça "orantısız ve şiddet içeren" olarak nitelendirdi ve ifade özgürlüğüyle hiçbir ilgisinin bulunmadığını belirtti.

Gencin davası kulüp içinde geniş bir dayanışma buldu; yıldız oyuncu Gavi ve Başkan Laporta gibi önde gelen isimler mağdura ve ailesine mutlak desteklerini dile getirdi.

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Kulübün duruşunu vurgulayan sembolik bir adım olarak Laporta, ekibin bu gece Athletic Bilbao'ya karşı oynayacağı maç sırasında ifade özgürlüğünü savunan açık bir mesaj olarak "bağımsızlık bayrağına adanmış bir anma etkinliği" düzenleme niyetinde olduğunu açıkladı ve aynı zamanda söz konusu maçta Dünya Kupası kahramanlarına yönelik herhangi bir onurlandırma yapılmayacağını belirtti.