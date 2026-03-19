Barcelona'nın 7-2'lik ustalık gösterisi: Newcastle'ı yerle bir eden Yamal-Raphinha ikilisi

Barcelona’nın Şampiyonlar Ligi’ndeki serüveni, son on yılda zorlu anlarla doluydu. Rakip takımlara karşı yaşanan acı geri dönüşlerden Avrupa’da yaşanan ağır elenmelere kadar, kulüp bu turnuvadaki son zaferinden bu yana pek çok hayal kırıklığı yaratan sezon geçirdi.

Ancak son zamanlarda, Barcelona'nın nihayet doğru yönde ilerlediğine dair işaretler var. Hansi Flick'in göreve gelmesi, daha net bir taktik yapı ve daha proaktif bir oyun tarzı getirdi. Kulübün mali kısıtlamalarına ve bazı alanlarda hala takviyeye ihtiyaç duyan kadrosuna rağmen, Flick elindeki oyunculardan güçlü performanslar almayı başardı ve en üst seviyede yeniden rekabetçi görünen bir takım kurdu.

Bu ilerleme, Xavi Hernández'in çalışmalarını gölgelemiyor. Kulüp için zor bir dönemde Xavi, takımı istikrara kavuşturdu ve önemli temeller attı. Ancak koşullar zordu. Real Madrid, ulusal ligde hakimiyet kurmuştu ve birkaç Şampiyonlar Ligi sezonu, bazen bireysel hataların veya talihsiz beraberliklerin etkisiyle zorlu koşullar altında sona erdi.

Flick yönetiminde Barcelona daha uyumlu ve verimli görünüyor. Onun yaklaşımı, birçok oyuncunun daha yüksek performans seviyelerine ulaşmasını sağladı ve takımın daha agresif ve akıcı bir hücum kimliğini yeniden keşfetmesine yardımcı oldu.

Newcastle ile oynanan belirleyici ikinci maçta Barcelona, Camp Nou'da 7-2'lik çarpıcı bir galibiyet elde ederek toplamda 8-3'lük skorla turu geçti. Newcastle'ın erken tehditlerine ve çekişmeli geçen ilk yarıya rağmen, Flick'in sistemi rakibi ezdi ve hücumdaki patlamanın büyük kısmı iki öne çıkan oyuncu, Lamine Yamal ve Raphinha, üzerinden gerçekleşti.

Bu yazıda, bu iki oyuncunun Barcelona'nın gol fırsatlarını nasıl yarattığını ve Newcastle'ın savunmasını nasıl parçaladığını inceliyoruz.





Raphina: Barcelona'nın Motoru

Hansi Flick yönetimindeki en ilginç gelişmelerden biri, Lamine Yamal ve Raphinha arasındaki ortaklığın nasıl evrimleştiği oldu. İlk bakışta, her iki oyuncunun da aynı hücum yapısı içinde başarılı olmasını sağlamak zor görünüyordu. Birçok kişi, Raphinha'nın daha geniş bir alana itileceğini veya etkisinin azalacağını bekliyordu.

Ancak tam tersi oldu.

Flick, Raphinha'ya Barcelona'nın hücum yapısında merkezi bir rol verdi. Pres yoğunluğu, çok yönlülüğü ve sürekli hareketliliği onu takımın kilit motoru haline getirdi. Kanatta kalmak yerine, sık sık orta sahaya kayarak ceza sahası içinde tehlikeli pozisyonlara giriyor.

Sonuçta, Yamal sık sık kaos yaratırken, Raphinha açılan boşluklara hücum eden bir ortaklık ortaya çıktı.

Dream Databall

Raphinha'nın 2025-26 Sezonundaki Penaltı Dışı Şutları.

Bu sezon zaman zaman sakatlıklarla boğuşmasına rağmen, Raphinha'nın etkisi hala belirgindir. Şut haritası, özellikle orta koridor çevresinde, ceza sahası içinde şut denemeleri yaptığını göstermektedir.

Ara sıra uzak mesafeden veya kanatlardan şutlar atsa da, en tehlikeli fırsatlarının çoğu kaleye daha yakın bölgelerden geliyor. Bu durum, Raphinha’nın sadece bir kanat forveti olarak hareket etmediğini, sık sık orta bölgelerde atakları sonlandırmak için pozisyon aldığını gösteriyor.

Bu rol, Flick'in hücum anlayışına çok iyi uyuyor. Yamal gibi oyuncular sağ kanattan fırsatlar yaratırken, diğerleri orta sahadan topu ilerletirken, Raphinha sıklıkla ceza sahasındaki son boşluklara hücum eden oyuncu oluyor.

Dream Databall

Raphina'nın 2025-26 Sezonundaki Penaltı Dışı xG Haritası.





xG haritası bu örüntüyü doğruluyor. Bazı şutlar ceza sahası dışından gelse de, en yüksek beklenen gol değerleri orta bölgelerde ve ceza sahası içindeki sağ yarı alanda yoğunlaşıyor.

Bu, Raphinha'nın gol atma olasılığının önemli ölçüde daha yüksek olduğu pozisyonlara tutarlı bir şekilde girdiğini gösteriyor. Spekülatif şutlara güvenmek yerine, en iyi fırsatlarının çoğu kaleye yakın mesafeden geliyor.

Newcastle için bu hareketi izlemek önemli olacaktır. Defans oyuncuları, Yamal gibi Barcelona'nın yaratıcı oyuncularını durdurmaya odaklanamazlar. Raphinha'nın orta alanlara yaptığı koşuları gözden kaçırmak, onun ceza sahası içine girmesine ve etrafında yaratılan fırsatları gole çevirmesine olanak tanıyabilir.





Yamal: Barcelona'nın Mucize Çocuğu

Şu anda dünya futbolunda Lamine Yamal kadar izlemesi heyecan verici çok az oyuncu var. Birçok kanat oyuncusundan genellikle güvenli oynamaları ve katı pozisyon yapılarını takip etmeleri istenen bir dönemde, Yamal farklı bir şey getiriyor. Oyunu yaratıcılık, öngörülemezlik ve bire bir durumlarda savunmacıları ortadan kaldırma yeteneği üzerine kurulu.

Genç oyuncular genellikle çok çabuk etiketlenirken, Yamal'ın performansları şimdiden somut sonuçlarla destekleniyor. O sadece parlak anlar yaratmakla kalmıyor, aynı zamanda sürekli olarak goller, asistler ve kilit paslar da üretiyor. Hansi Flick yönetiminde etkisi daha da artarak onu Barcelona'nın hücumunun ana itici güçlerinden biri haline getirdi.

Yamal genellikle sağ kanatta yaratıcı bir kıvılcım olarak oynuyor, topu tehlikeli bölgelere taşıyor ve savunma hatlarını tepki vermeye zorluyor.

Dream Databall

Yamal'ın 2025-26 Sezonundaki Penaltı Dışı Şutları.

Şut haritası, Yamal'ın hücum davranışında çok net bir örüntü ortaya koyuyor. Şutlarının çoğu sağ yarı alandan geliyor ve burada sık sık içe doğru kesip daha güçlü ayağıyla şut çekiyor.

Bu hareketi savunmak zordur. Yamal kanatta topu aldığında, savunmacılar ona agresif bir şekilde baskı yapıp yapmayacaklarına ya da iç kanadı koruyacaklarına karar vermek zorundadır. Her iki seçenek de risk barındırır. Savunmacılar ona boşluk bırakırsa, Yamal içe doğru kesip şut çekebilir. Eğer çok erken müdahale ederlerse, o da onları geçip takım arkadaşları için fırsatlar yaratma yeteneğine sahiptir.

Newcastle için bu, muhtemelen maçın en önemli taktiksel mücadelelerinden biri olacak. Lewis Hall muhtemelen o tarafta Yamal ile doğrudan karşı karşıya kalacak, ancak onu durdurmak için tek tek mücadelelerden ziyade toplu savunma gerekecek.





Dream Databall

Yamal'ın 2025-26 Sezonundaki Penaltı Dışı xG Haritası

xG haritası, şut haritasında görülen eğilimi doğruluyor. Yamal'ın en tehlikeli şutları, içe doğru kesip doğrudan kaleye saldırabileceği alanlar olan sağ yarı alan ve ceza sahası kenarından geliyor.

Raphinha ile karşılaştırıldığında, Yamal kaleye biraz daha uzak mesafeden şut atma eğilimindedir, ancak bunu yüksek sayıda şut denemesi yaparak ve dripling ve top ilerletme yoluyla fırsatlar yaratarak telafi etmektedir.

Bu nedenle, onu savunmak sadece şutu durdurmakla kalmaz. Takımlar, onun savunmacıları izole edip yarı alana girmesini de engellemelidir.

Newcastle, Yamal'ın şutlarını durdurmaya çok fazla odaklanırsa, Barcelona'nın diğer forvetlerine, özellikle de Yamal'ın yaratmasına yardımcı olduğu pozisyonları tamamlamak için sık sık merkeze gelen Raphinha'ya boşluk bırakma riskini de göze alır.

Sonuç

Özel oyunculara karşı oynarken, oyun kalıplarını tespit etmek çözümün sadece bir parçasıdır. Onları durdurmak için takım olarak odaklanmak, sürekli iletişim kurmak ve proaktif bir savunma yaklaşımı sergilemek gerekir.

Raphinha ve Lamine Yamal farklı şekilde oynuyor olabilirler, ancak birlikte Barcelona'nın hücum gücünün büyük bir kısmını oluşturuyorlar. Raphinha'nın durmak bilmeyen presleri ve akıllı hareketleri onu takip etmeyi zorlaştırırken, Yamal'ın yaratıcılığı ve bire bir yeteneği her an savunma düzenini bozabilir.

Newcastle bu durumlara bir bütün olarak savunmaya çalıştı, ancak sonunda bu ikiliyi durduramadı. Özellikle Yamal zaman zaman sahada daha ileriye çıkarken yakalandı, bu da Lewis Hall'a onun arkasındaki boşluğu doldurmak ve geçişlerde Barnes ve Elanga gibi oyuncuları serbest bırakmak için kısa fırsatlar verdi; ancak Barcelona'nın ezici baskısı ve ikinci yarıdaki hakimiyeti, goller arka arkaya gelmeye devam ederken bu anları önemsiz hale getirdi.

Aynı zamanda, Barcelona'nın sol kanadı, özellikle Gerard Martín savunmada yalnız kaldığında, zaman zaman savunmasız görünüyordu. Maçın başlarında bu potansiyel açıklar olmasına rağmen, Barcelona ritmini bulduğunda Newcastle imkansız bir mücadeleyle karşı karşıya kaldı. Barcelona'nın hücum kalitesi, küçük savunma hatalarının acımasızca cezalandırılmasına neden oldu ve bu da 7-2'lik bir hezimet ve 8-3'lük toplam skorla sonuçlandı.

Newcastle beklendiği gibi yoğun, hızlı ve cesur oynadı, ancak Yamal ve Raphinha arasındaki paslaşmaları engellemek imkansızdı. Raphinha'nın iki golü, Yamal'ın yaratıcı oyunuyla birleşince ve sahanın her yerinde golcü vuruşları da eklenince, maç bir hezimete dönüştü. Barcelona, Avrupa'ya net bir mesaj göndererek çeyrek finallere etkileyici bir şekilde yükseldi.

Ve böyle bir gecede, Barcelona'nın duran toplardaki tehlikesi ve genel üstünlüğü belirleyici faktörler oldu.



