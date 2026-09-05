Barcelona'nın 3 katı: Betis, Real Madrid'in çektiği sıkıntıyı ortaya koydu

Real Madrid, İspanya Ligi'nin ilk haftalarında fırsatları değerlendirme konusunda belirgin bir şanssızlık yaşadı; takımın şu ana kadarki maçlarında direklerden ve üst direkten dönen toplar güçlü bir şekilde göze çarptı.

Real Madrid bu sezonki ilk yenilgisini aldı; La Liga'nın dördüncü haftasında cuma günü Real Betis'e 1-0 mağlup oldu.

Opta ağının istatistikleri, Real Madrid'in şutlarının 2026-2027 sezonunun dördüncü haftasına kadar direklerden ve üst direkten 6 kez döndüğünü ortaya koydu.

Bu rakam, ligin aynı aşamasına kadar sadece iki şutu kale direklerinden dönen Malaga, Barcelona, Levante ve Alaves'in her birinin kaydettiği sayının üç katını temsil ediyor.