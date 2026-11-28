Barcelona, gelecek takvim yılı için kadro planlamasına son şeklini verirken önemli bir ayrılık artık kaçınılmaz görünüyor. Kaleci krizine çözüm olmak için emeklilikten dönmesinin üzerinden henüz bir yıl geçmeyen Wojciech Szczesny'nin, bu sezonun sonunda Katalonya'daki dönemini noktalaması bekleniyor.

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Barcelona, Szczesny ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor

Haberi yayımlayan The Athletic'e göre Barcelona, Szczesny'nin haziranda sona erecek sözleşmesini yenilememe kararı aldı. Hem kulüp hem de Polonyalı kaleci, sezon sonunu onun İspanya'daki dönemi için doğal bir bitiş noktası olarak görüyor. Bu sezon sahaya çok az çıkan tecrübeli kaleci, kazandığı birkaç kupanın ardından geri çekilmeye hazır.

Planlanan bu ayrılık, Barcelona'nın yaz transfer döneminde Dominik Livakovic'i kadrosuna katma yönündeki sürpriz hamlesini açıklıyor. Joan Garcia'nın ilk 11'deki yerini çoktan sağlamlaştırmış ve altyapıda üçüncü kalecilik için umut vadeden seçenekler bulunmuş olması nedeniyle 2 milyon euroluk transfer o dönemde birçok kişiyi şaşırtmıştı. Ancak Katalan kulübü, 31 yaşındaki kaleciyi özellikle Szczesny'nin yerini alması için transfer etti.

Barcelona'nın uzun vadeli kaleci planının perde arkası

Barcelona yönetimi, Livakovic'e maç günü baskısı yaşamadan uyum sağlayabileceği tam bir sezon tanımak için yazın yapılan transferi bu şekilde planladı. Bir yıl erken gelmesi, Hırvat millî kalecinin resmî olarak yedek kalecilik görevini üstlenmeden önce taktiksel sorumluluklarını kulüp içinde öğrenmesine olanak tanıyor.

Kulübün sportif yetkilileri, 2 milyon euroluk mütevazı bonservis bedelini, soyunma odasına millî takım düzeyinde kendini kanıtlamış bir isim kazandıran düşük riskli bir yatırım olarak görüyor. Uzun süre Hırvatistan'ın birinci kaleciliğini yapan Livakovic, kulübe fazla yük getirmeden ve gerçekçi beklentilerle geldi. Kulüp, Garcia'nın arkasında ihtiyaç duyulduğunda güvenilir bir şekilde görev yapacağına tamamen inanıyor.

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Camp Nou'da akıllı kadro planlaması

Bu önceden atılan adım, Szczesny ayrıldığında kulübün deneyimli bir yedek kaleci bulmak için yazın acele etmesini önlüyor. Barcelona, genç bir oyuncuyu yüksek baskı altındaki maçlarda A takımın yedek kaleciliğine apar topar hazırlamak yerine altyapıdaki seçeneklerle deneyimli bir millî kalecinin güvenilirliğini dengeledi.

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Szczesny için haziranda ayrılmak, Katalonya'daki kısa vadeli görevini tamamladıktan sonra kariyerinin bu dönemini iyi bir noktada bitirmek anlamına geliyor. Livakovic'in uygun bonservis bedeli ise mali disiplini korurken Garcia'nın arkasında öngörülebilir gelecekte istikrar sağlıyor.

Kral Kupası, Livakovic'e kendini gösterme fırsatı sunuyor

Livakovic, İspanya'daki dönemine sakin bir başlangıç yaptı ve sezonun başlarında Sevilla'ya karşı yalnızca bir kez forma giydi. Garcia beklenmedik bir sakatlık yaşamadığı sürece Hırvat kaleci lig maçlarında fazla süre almamaya devam edecek.

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Ancak yakında başlayacak Kral Kupası, Livakovic'e gelecek yaz üstleneceği görev öncesinde maç ritmi kazanması için önemli bir fırsat sunuyor. Szczesny ise sözleşmesinin son aylarını tamamlayıp haziranda Barcelona kariyerine nokta koyacak.