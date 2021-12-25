Barcelona’nın 18 yaşındaki Türk asıllı Avusturyalı oyuncusu Yusuf Demir’in yeni takımı belli oldu!

Barcelona'nın Türk asıllı genç yıldızı Yusuf Demir kulüpten ayrılıyor. İspanyol Sport gazetesinin oyuncunun çevresinden elde ettiği bilgiye göre Demir, bir Bundesliga ekibine katılacak.

Demir, Avrupa futbolunun en büyük genç yeteneklerinden biri olarak Barça'ya geldi. Yusuf Demir, Barca forması giyebilmek için Borussia Dortmund gibi kulüplerin teklifini kabul etmemişti.

Çok istikrarsız olmasına rağmen kalitesini gösterdi. Koeman'ın ayrılması, Xavi Hernández'in diğer futbolculardan yana seçimini yapması nedeniyle geri planda kaldı. Her şeye rağmen, Benfica'ya karşı ilk 11 başladı ve bir şutunun direkten döndüğü iyi bir karşılaşma çıkardı.

Hangi kulüpler istiyor?

Yusuf Demir'in kalitesi gözden kaçmıyor ve Bundesliga'nın en iyilerinden birine gitmesi muhtemel. Bayer Leverkusen, Eintracht, Leipzig ve Dortmund onu istiyor ve yüksek olasılıkla bu takımlardan birine gidecek.