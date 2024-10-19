Barcelona'nın 16 yaşındaki akademi yıldızı, A takımla ilk kez antrenmana çıktı

Hansi Flick'in FC Barcelona'nın A takımı teknik direktörlüğünü devralmasından bu yana, genç ve yedek takımdan oyuncuların A takım antrenmanlarına çağrılmaları normal bir durum haline geldi.

Toni Fernandez, Guille Fernandez, Unai Hernandez, Alexis Olmedo ve Andres Cuenca, sık sık A takım antrenmanlarına katılan ve hatta maç kadrosuna giren isimler arasında yer aldı.

Şimdi ise, SPORT'un haberine göre, Hansi Flick, Barcelona A takımının bugünkü antrenmanına yeni bir yüz olarak Alex Campos'u davet etti.

16 yaşındaki oyuncu, Katalan ekibinin Juvenil B takımında forma giyiyor ve stoper ya da defansif orta saha olarak eşit rahatlıkta oynayabilen çok yönlü bir oyuncu olarak dikkat çekiyor.

Topla çok rahat

Atletic Segre'den transfer edilen Campos, La Masia'daki teknik ekipleri etkileyerek geçtiğimiz yıl yeni bir sözleşme imzalamayı başardı.

2008 doğumlu olan genç oyuncu, kulüp antrenörleri tarafından atletizmi ve topla olan kalitesi nedeniyle yüksek bir değer görüyor.

Geçen sezon Cadete A ve Juvenil B takımları arasında gidip gelen Campos, bu sezon Juvenil B takımına terfi etti.

A takımla antrenman çağrısı almak, genç oyuncu için büyük bir moral kaynağı olacak ve La Masia'daki gelişimini sürdürmek adına çalışmaya devam etmesi için bir motivasyon oluşturacak.