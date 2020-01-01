Barcelona - Napoli maçı seyircisiz oynanacak

Koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanmasına karar verilen maçlar arasına Barcelona - Napoli de eklendi.

ile arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçının seyircisiz oynanmasına karar verildi.

Çin'de başlayıp tüm dünyaya yayılan ve başta İtalya olmak üzere Avrupa ülkelerinde de etkisini hissettiren koronavirüs nedeniyle birçok spor organizasyonu erteleniyor ya da kapılarını seyircilere kapatıyor.

UEFA, yerel yetkililerle temaslarının ardından, 18 Mart Çarşamba günü TSİ 23:00'te başlayacak Barcelona - Napoli maçında Camp Nou'ya seyirci alınmamasına karar verdi.

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İki ekip arasındaki ilk maç 1-1'lik eşitlikle tamamlanmıştı.

11 Mart'taki PSG - Dortmund maçında da seyirci olmayacak.

Koronavirüs nedeniyle İtalya'da dahil tüm spor organizasyonları askıya alınırken, EURO 2020'nin de ertelenebileceği konuşuluyor.