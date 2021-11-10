Barcelona'nın transferdeki iki alternatifi Dani Olmo ve Raheem Sterling

Teknik direktörlük koltuğuna kulübün efsane ismi Xavi'yi getirdikten sonra kadroyu güçlendirme çalışmalarına odaklanan Barcelona'da gözler hücum hattına yapılacak takviyelere çevrildi. Katalan ekibi kalbinde kalp ritmi problemi problemi bulunan Sergio Agüero'nun boşluğunu doldurmak için iki alternatif belirledi.

İspanyol basınından AS'ta yer alan habere göre Barcelona'nın bir numaralı transfer hedefi Leipzig'de oynayan ve Barcelona altyapısında yetişen Dani Olmo. Barcelona Sportif Direktörü Mateu Alemany'nin de bir hayli beğendiği İspanyol oyuncunun alternatifi ise ismi daha önce de Katalan ekibiyle anılan Raheem Sterling.

Olmo çıkışta

Barcelona altyapısından önce Dinamo Zagreb'e ardından da Leipzig'e transfer olan Olmo son dönemde İspanya Milli Takımı'nın da vazgeçilmezleri arasına girmişti. EURO 2020'de İspanya için oynadığı beş maçta üç asist yaparak dikkatleri çeken 23 yaşındaki hücum oyuncusu, Dünya Kupası Elemeleri'nde de üç maçta forma giyerken iki gol attı.

Yaz aylarında da Barcelona'nın gündemine gelen ve La Liga'da oynamaya sıcak bakan Sterling ise bu sezon Manchester City formasıyla dokuz Premier Lig maçına çıkarken, bir gol atmıştı. Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, oyuncusunun Barcelona ile flörtünü değerlendirirken, Katalan ekibinin herkes için baştan çıkarıcı bir kulüp olduğunu söylemişti.

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