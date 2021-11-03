Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Sergio Agüero'ya ne oldu?

Barcelona ile Alaves arasında oynan maçta, Sergio Agüero'ya ne oldu?

Agüero'nun 2021 yaz transfer döneminde Barcelona'ya gelmesinin ardından Arjantinli golcüden beklentiler büyüktü. Sergio Agüero, Manchester City'den ayrıldıktan sonra bedelsiz olarak İspanyol ekibine katılmıştı.

Ancak Agüero, henüz sahaya çıkmadan önce baldırından sakatlandı. Daha sonra Barcelona ile maçlara çıkmaya başlayan Arjantinli yıldız, yeniden form tutmaya yakınken ciddi bir sağlık sorunuyla karşı karşıya geldi. Agüero'nun sağlık sorunu tam olarak ne? Goal, size bu durumu tüm ayrıntılarıyla açıklayacak.

Sergio Agüero'nun sağlık durumu nasıl?

Agüero, Barcelona'nın 30 Ekim'de Alaves ile oynadığı karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıktı. Ancak Arjantinli golcü, göğüs ağrıları ve baş dönmesi şikayeti nedeniyle maçtan çıkmak zorunda kaldı.

Camp Nou'daki mücadeleye devam edemeyen Sergio Agüero, kardiyolojik testler için hastaneye kaldırıldı. Kulübün sağlık personeli tarafından da muayene edilen 33 yaşındaki oyuncu, hastanedeki tedavisinin ardından bir süre müşahede altında tutulacak.

Sergio Agüero ne kadar süre forma giyemeyecek ve hangi maçları kaçıracak?

Agüero'nun önümüzdeki üç ay boyunca sahalardan uzak kalacağını açıklayan Barcelona, Arjantinli yıldıza özel olarak uygulanacak bir rehabilitasyon programıyla 33 yaşındaki oyuncunun, tedavisine ne şekilde devam edileceğini belirleyecek.

Barcelona kulübünden yapılan açıklamada:

"Sergio Agüero, Dr Josep Brugada tarafından teşhis ve tedavi sürecine tabi tutulmuştur. Şu anda maçlara çıkması mümkün değil ve önümüzdeki üç ay boyunca, Agüero'nun iyileşme sürecini belirlemek için tedavisinin etkinliği değerlendirilecek" denildi.

Sergio Agüero; Celta Vigo, Espanyol, Villarreal, Real Betis, Osasuna, Elche, Mallorca, Granada, Rayo Vallecano ve Alaves maçlarında forma giyemeyecek ve Arjantinli yıldız yaklaşık 14 maç kaçıracak.

Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Benfica ve Bayern Münih'e karşı oynayacağı maçların yanı sıra Arjantinli golcü, 12 Ocak'taki Real Madrid maçında da formasından uzak kalacak.

Sergio Agüero emekli olacak mı?

Agüero'nun, yaşadığı ciddi sağlık sorununun ardından erken emekliye ayrılabileceği ve teşhis edilmemiş bir kalp rahatsızlığı olabileceği iddia ediliyor. Ancak Arjantinli yıldızın, emekli olup olmayacağı henüz belli değil.

Man City'de 5 yıl beraber çalıştıkları hocası Pep Guardiola, Sergio Agüero'nun futboldaki geleceğiyle ilgili herhangi bir kararda Arjantinli yıldızın önceliğinin sağlının olması gerektiğini düşünüyor.

Guardiola; Agüero'nun rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmasıyla ilgili, "Manchester City olarak ona iyi dileklerimizi iletiyoruz ve güvenli bir şekilde iyileşmesini diliyoruz. Onun, sahalara ne zaman döneceği önemli değil. Agüero'nun sağlığı ve yaşamı her şeyden çok daha önemli" açıklamasında bulundu ve ekledi:

"Ona mümkün olduğunca hızlı ve güvenli bir şekilde iyileşme süreci diliyorum. Tekrar oynaması mümkünse oynamasını da istiyorum ama hayatından ve yaptıklarından zevk alması her şeyden daha önemli. Agüero'nun, hayatının geri kalanında dikkatli ve güvende olmasını temenni ediyorum."

Kalp rahatsızlığı yaşayan diğer futbolcular ne yaptı?

Agüero, kariyerinde kalp hastalığı nedeniyle futbola ara vermek zorunda kalan tek oyuncu değil. Bu konudaki en son örnek, Euro 2020'de sahadayken baygınlık geçiren Danimarkalı Christian Eriksen.

Inter formasını giyen Danimarkalı orta saha oyuncusu, kalp krizi geçirdikten sonra kısa bir süre nefes alamamıştı ve hastaneye kaldırılmadan önce yeniden hayata döndürülmüştü. Ardından, Eriksen'e bir kardiyoverter-defibrilatör (ICD) takılması gerektiği açıklanmıştı.

Öte yandan, Bolton Wanderers'ın eski orta saha oyuncusu Fabrice Muamba, 2012'de Tottenham ile FA Cup'taki bir mücadelede benzer bir olaydan sonra futbolu bırakmak zorunda kalmıştı. Doktorlar, Muamba'nın kalbinin 78 dakika boyunca durduğunu ve şu anda hayatta olduğu için şanslı hissetmesi gerektiğini vurgulamışlardı.

Real Madrid'in efsane kalecisi Iker Casillas da 2019 yılında, Porto forması giyerken antrenman sırasında kalp krizi geçirmişti. İspanyol kaleci, bu olaydan 1 yıl sonra futboldan emekli olduğunu açıklamıştı.

Ancak, Ajax ve Hollandalı Milli Takımı'nın başarılı oyuncusu Daley Blind'in iki yıl önce yaşadığı kalp rahatsızlığının ardından kendisine ICD takılmasının ardından 31 yaşında ve hala güçlü bir şekilde futbol oynamaya devam ediyor.

Aynı şekilde, 2013 yılında kalp krizi geçiren Stuttgarter Kickers'ın oyuncusu Daniel Engelbrecht'in kariyerine devam etmesi nedeniyle Aguero'nun da sahalara dönebileceği umut ediliyor.

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