Barcelona, Mısır’ın İran karşısında tur atlamasına katkıda bulunan Hamza Abdelkarim’i kutluyor

Genç Mısırlı forvet Hamza Abdülkerim’in 2026 Dünya Kupası’nda milli takımında yer alması, 18 yaşındaki oyuncunun gelişimini yakından takip eden Barcelona kulübünde büyük ilgi gördü.

Hamza Abdülkerim, Mısır'ın grup aşamasındaki üç maçında yedek olarak sahaya çıktı; bunlardan sonuncusu, Cumartesi sabahı oynanan ve 1-1 berabere biten üçüncü turda İran'a karşı oynanan maçtı.

Barcelona'nın "X" ağındaki resmi hesabı, Hamza Abdel Karim'in Mısır milli takımının teknik direktörü Hossam Hassan ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak şu notu ekledi: "Mısır, İran ile 1-1 berabere kalarak bir sonraki tura yükseldi. Hamza Abdel Karim ikinci yarıda oyuna girdi."

Genç Mısırlı oyuncu, genç takımını güçlendirmek amacıyla geçen kış transfer döneminde kiralık olarak Katalan kulübüne katılmıştı. Geldiğinden bu yana Barça formasıyla sahada geçirdiği dakikalarda dikkatleri üzerine çekmeyi başardı ve Dünya Kupası'nda Mısır milli takımına da çağrıldı.

Oyuncunun Barcelona’daki ilk altı ayında, çeşitli idari ve bürokratik nedenlerden dolayı takım formasıyla sınırlı sürelerde sahaya çıkabildi.

Ocak ayında takıma katılmış olmasına rağmen Hamza, Mart ayına kadar forma giyemedi; ancak yine de genç takım için büyük bir katkı sağladı ve oynadığı 11 maçta 8 gol attı.

Barcelona, geçtiğimiz günlerde Hamza Abdülkerim’in kiralık sözleşmesini Mısır’ın Al-Ahly kulübünden kesin transfer olarak tamamladığını duyurdu.



