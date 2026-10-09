Barcelona forveti, genç yetenek Hamza Abdülkerim'in uluslararası arenadaki geleceği Mısır'da bir miktar belirsizlik yaratmaya başladı.

Mısır Genç Milli Takımı teknik direktörü Ahmed Rauf, Hamza'nın 2027 Şubat ayında Gana'da düzenlenmesi planlanan 20 Yaş Altı Afrika Uluslar Kupası'nın gelecek edisyonunda yer almasının son derece zor göründüğünü düşündüğünü itiraf etti.

Bununla birlikte Mısırlı teknik direktör, Barcelonalı oyuncudan Dünya Gençler Kupası'nda yararlanabilmeyi hâlâ umut ediyor.

Sport gazetesi, Barcelona'nın Hamza Abdülkerim'in Şubat ayında Mısır gençlerine katılmasına izin vermeyeceğini, ayrıca oyuncunun kendisinin de A takımdaki gelişim temposunu kesintiye uğratmak istemediğini belirtti.

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On Sport kanalındaki Huna Al-Kahira programına yaptığı ve In The Goal sitesinin aktardığı açıklamalarda Ahmed Rauf, Hamza Abdülkerim'den yararlanma ihtimalleri hakkında görece net konuştu.

Mısır gençlerinin teknik direktörü, "Hamza Abdülkerim'in 2027 Afrika Uluslar Kupası'nda yer alması pek olası değil, ancak onu Dünya Gençler Kupası'nda kullanmayı arzuluyoruz" dedi.

20 Yaş Altı Afrika Uluslar Kupası'nın Şubat ayında, kulüp müsabakalarıyla aynı döneme denk gelecek şekilde düzenlenmesi planlanıyor; bu durum oyuncunun turnuvada yer almasını zorlaştırabilir.

Şimdiye kadar Rauf, Hamza'nın katılımını olası görmemesine yol açan belirli nedenleri açıklamadı; Barcelona'dan da bu konuda resmi herhangi bir teyit gelmedi.

Her hâlükârda Mısır Genç Milli Takımı'nın teknik direktörü, forvetin hizmetlerinden 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda yararlanmayı hâlâ umut ediyor.