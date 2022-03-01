GOAL'ün edindiği bilgiye göre; Barcelona, Milan'ın orta saha oyuncusu Franck Kessie'yi sezon sonunda kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı.

Tüm profesyonel kariyerini İtalya'da geçiren Kessie, 2017'de Atalanta'dan Milan'a transfer olmuştu.

25 yaşındaki oyuncu şu ana kadar Stefano Pioli'nin ekibiyle yeni sözleşme için anlaşma sağlayamadı. Xavi yönetimindeki Barça da bundan faydalanarak transfer için devreye girdi.

Neler biliniyor?

Kessie beş yılın ardından Milan'dan ayrılarak kariyerine başka bir takımda devam etmeyi düşünüyor. Barcelona, bir üst basamağa çıkmak isteyen Fildişili için ideal adres olabilir.

Son bir yılda ekonomik açıdan büyük zorluklar yaşayan Barcelona, Kessie'yi ikna edebildiği takdirde önemli bir zafere imza atacak. Barça bir süredir serbest oyuncu konumundaki isimleri radarına almış durumda.

Xavi, Kessie'ye Milan'dakine kıyasla daha farklı bir rolde görev vermeyi düşünüyor. Ancak transfer henüz kesinleşmiş değil. Daha önce Kessie ile Milan birkaç kez masaya oturmuş, fakat bu görüşmelerden sonuç çıkmamıştı. Milan teklifini yükseltip Kessie'nin İtalya'da kalmasını sağlayabilir.

Kessie'nin kariyeri

2014'te Atalanta altyapısına katılan Kessie, 2015/16 sezonunda Serie B ekiplerinden Cesena'ya kiralandı ve ilk olarak burada sergilediği performansla dikkat çekti.

Ardından Atalanta'ya dönen ve bir yıl Bergamo ekibinin formasını giyen Kessie, 2017'de zorunlu satın alma maddesiyle iki yıllığına Milan'a kiralandı.

San Siro'da kilit isimlerden birine dönüşen ve Avrupa çapında ismini duyuran Kessie, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda ve Afrika Uluslar Kupası'nda Fildişi Sahili formasını giydi.

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