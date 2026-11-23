Bugün pazartesi günü yayımlanan bir habere göre, Racing Santander'in Faslı yıldızı Yassir Zabiri, bir başka İspanyol deve transfer olmak istiyor.

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Faslı yıldız Yassir Zabiri, dün pazar günü İspanya Ligi'nde takımı Racing Santander'in Real Sociedad ile oynadığı maçta iki gol atarak bu sezon La Liga'daki parlak performansını sürdürdü.

Maça hızlı başlayan Zabiri, 6. dakikada fileleri havalandırarak takımını öne geçirdi ve yalnızca iki dakika sonra maçtaki ikinci golünü kaydetti.

Formda Faslı yıldız, bu sezon La Liga'daki gol sayısını 11'e çıkararak gol krallığı yarışına güçlü bir şekilde dahil oldu.

Zabiri, Barcelona'nın İspanyol yıldızı Lamine Yamal'ı geride bırakarak üçüncü sıraya yükseldi . Yamal'ın 10 golü bulunuyor. Sıralamada Zabiri'nin önünde 15 golle Barcelona'nın Brezilyalı forveti Raphinha ve 13 gol atan Real Madrid'in Fransız forveti Kylian Mbappe yer alıyor.

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"El Chiringuito" programının haberlerine göre oyuncu, Barcelona'ya katılmayı çok istiyor. Zabiri'nin bonservis bedelinin ise 20 milyon euro civarında olduğu belirtiliyor.

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Yassir Zabiri kimdir?

Faslı genç yıldız Yassir Zabiri, kariyerine olağanüstü sayfalar eklemeyi sürdürüyor. Zabiri, kısa sürede Fas sahalarında umut vadeden bir yetenekten, İspanya Ligi'nde Racing Santander formasıyla durmaksızın gol üreten bir makineye ve milli takımın öne çıkan yeni hücum yüzlerinden birine dönüştü.

23 Şubat 2005'te Fas'ın Marakeş kentinde dünyaya gelen Yassir Zabiri, futbola tutkuyla bağlı büyüdü. Ardından Fas'ın ve Afrika kıtasının en önemli yetenek fabrikası olarak kabul edilen, Fas Milli Takımı'na Youssef En-Nesyri, Azzedine Ounahi, Nayef Aguerd ve Abdelkabir Abqar gibi dünya çapında yıldızlar kazandıran Muhammed VI Futbol Akademisi'ne katıldı.

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Akademideki pek çok yeteneğin arasından sıyrılarak adını güçlü bir şekilde duyuran Zabiri, Faslı Union Touarga kulübü yetkililerinin dikkatini çekti. Kulüp, oyuncuyla resmi olarak sözleşme imzaladı ve Zabiri profesyonel kariyerine 2024'te başladı.

Teknik direktörler, üstün hızı, yüksek çalım becerisi ve ceza sahası içindeki keskin pozisyon zekası sayesinde onu santrforda ve hücum kanadında görevlendirdi.

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Portekiz durağı ve Stade Rennes kapısı

Zabiri, Union Touarga A takımında yeteneğini kanıtlamak için uzun süre beklemedi. İlk maçlarında 3 gol atıp 1 asist yapan genç oyuncu, Ağustos 2024'te Portekiz ekibi Famalicão ile dört sezonluk sözleşme imzalayarak Avrupa'ya adım attı.

Portekiz'de B takımında 6 maçta 5 gol atarak parlayan Zabiri, teknik ekibin onu kısa sürede A takıma yükseltmesini sağladı. 2025-2026 sezonunda Portekiz Süper Ligi'nde de gol atmayı sürdüren genç golcü, Avrupa'nın büyük kulüplerinin radarına girdi. Sonunda Fransız ekibi Stade Rennes, 2 Şubat 2026'da oyuncuyu Haziran 2029'a kadar sürecek bir sözleşmeyle resmen kadrosuna kattı.

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Fas ile tarihi başarı

Uluslararası arenada, Şili'deki 2025 Dünya Kupası sürecinde Zabiri, Fas U20 Milli Takımı'nın kilit isimlerinden biriydi. 2024 Kuzey Afrika Şampiyonası'nda şampiyonluğa katkı sağlayan genç oyuncu, Mısır'da düzenlenen 2025 U20 Afrika Uluslar Kupası'nda ise ikincilik elde etti. Ancak bu turnuvada yaşadığı ciddi ayak bileği sakatlığı, kritik turlarda forma giymesine engel oldu.

Asıl zafer anı ise Şili'de düzenlenen U20 Dünya Kupası finallerinde (Ekim 2025) geldi. Zabiri, Fas U20 Milli Takımı'nı dünya şampiyonluğuna taşıyarak tarihi bir başarıya imza attı. Grup aşamasında İspanya (2-0) ve ardından Brezilya (2-1) filelerini havalandırarak turnuvaya damga vurmaya başlayan Zabiri, finalde Arjantin karşısında alınan 2-0'lık galibiyetin iki golünü de atarak turnuvayı mümkün olan en iyi şekilde tamamladı. Zabiri, turnuvanın gol kralı (5 golle) ödülünün yanı sıra Dünya Kupası'nın en iyi ikinci oyuncusu olarak Gümüş Top ödülünü de kazandı.