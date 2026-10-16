Barcelona mı Madrid mi? JJ Gabriel'in ailesi United'ın yetenekli oyuncusunun geleceğini belirledi

Avrupa'nın en çok konuşulan genç yetenek transferlerinden birinde gerçeğin ortaya çıkacağı an yaklaştı. Manchester United ile yolları ayrılan İngiliz golcü JJ Gabriel, ailesi ve menajeri, kıtanın devleri arasındaki amansız mücadelenin ardından nihai adresini yakında açıklayacaklarını duyurdu.

İspanya'da yayımlanan "Sport" gazetesinin haberine göre, 16 yaşındaki oyuncu Real Madrid ve Barcelona'dan resmi teklifler aldı. Bu iki kulüp, Paris Saint-Germain ve Bayern Münih'in önüne geçerek oyuncuyu kadrosuna katmak için en büyük şansa sahip takımlar olarak görülüyor.

Bireysel antrenmanlar ve yaklaşan karar

Gabriel'e yakın kaynaklar, Katalan gazetesine nihai kararın günler içinde açıklanacağını doğruladı ve mevcut durumun tüm taraflar üzerinde olumsuz etkiler yaratmaya başladığını belirtti.

Yetenekli orta saha oyuncusu, geleceğinin netleşmesini ve yeni bir oyunculuk lisansı almasını beklerken Castelldefels'te her gün bireysel olarak çalışmalarını sürdürüyor. Oyuncu, son hukuki engelleri aşmak için Avrupa Birliği ülkelerinden birine ait aile pasaportunu çoktan almış durumda.

Real Madrid bitiriyor, Barcelona'da belirsizlik

Haberlere göre transferi bitirmeye en yakın kulüp Real Madrid. Başkentli ekip, oyuncu ve ünlü menajeri Ali Barat'ın sunduğu tüm koşulları kabul etti ve 10 milyon euro olarak tahmin edilen transferin tüm maliyetini karşılamaya hazır.

Anlaşma üç yıllık bir sözleşmenin yanı sıra oyuncunun aile fertleri ve menajeri için çeşitli primleri, performansa bağlı teşvikleri ve sportif taleplerinin karşılanmasını da içeriyor.

Barcelona'da ise durum daha karmaşık ve belirsiz. Sportif direktör Deco günlerdir herhangi bir müzakereye girmeyi reddettiğini ısrarla vurguluyor ve yalnızca Barat'ın Avrupa turu sırasında oyuncunun durumunu gündeme getirdiğini kabul etmekle yetiniyor. Buna karşın Gabriel'e yakın kaynaklar, koşullarının karşılanması halinde oyuncunun Barcelona'ya katılmak istediğini defalarca dile getiriyor.

Gazete, "The Touchline" sitesine dayandırdığı haberde Barcelona'nın olası teklifinin rakamlarını da aktardı. Buna göre üç sezonluk sözleşmede maaş yaklaşık 2 milyon euro olacak; bu rakam, 16 yaşındaki oyunculara ilişkin yönetmelikler çerçevesinde bu yaş grubu için alışılmadık bir tutar. Teklife ayrıca aile ödenekleri ve performans primleri de ekleniyor.

Bayern çekiliyor, Paris gerçeği biliyor

Almanya'da ise sportif direktör Max Eberl'in Ali Barat ile yaptığı görüşmenin ardından Bayern Münih, maliyetin aşırı yüksek olduğu ve kulübün iç dengelerini bozmadan karşılanamayacağı sonucuna vardı. Bavyera ekibi, resmi bir teklif sunmadan yalnızca ilgisini belirtmekle yetindi.

Paris Saint-Germain'in durumu daha da belirsiz. Buna rağmen kaynaklar "Sport"a, Fransız kulübünün oyuncunun kariyerini İspanya'da, özellikle de Barcelona ya da Real Madrid'de sürdürme isteğinden haberdar olduğunu doğruladı.

United'ın ışıklarından kaçmak için tam gizlilik

Müzakerelerin son aşamasında Gabriel ve yanındakiler Castelldefels'te tam bir gizlilik politikası uyguladı; hiçbir açıklama yapmama ve farklı kulüplere yapılan zorunlu ziyaretleri kamuoyuyla paylaşmama kararı alındı. Bu, özellikle çevresindeki eleştiriler ve Manchester United'ın cevherinin ayrılış şeklinden duyduğu rahatsızlık ortasında medyanın ilgisinden kaçınmak amacıyla stratejide yapılan köklü bir değişiklik niteliğinde.



