Barcelona, Messi'ye ömür boyu kontrat vermeyi planlıyor

Katalan kulübü, Arjantinli yıldızı ömür boyu Barcelona'ya bağlayan bir sözleşme imzalamak istiyor.

Başkanı Josep Bartomeu'nun 'nin kontratında yer alan özel bir maddeyi açıklaması futbol gündeminde olay yarattı.

Bartomeu, Arjantinli yıldızın 2021'de bitecek olan kontratında gelecek yaz serbest kalmasını sağlayabilecek bir madde olduğunu itiraf etmişti.

El Pais'in geçtiğimiz günlerde çıkan haberine göre, bu maddede herhangi bir koşul yok ve Messi sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

Gerard Pique, bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Endişemiz yok. Xavi ve Iniesta'nın da kontratlarında böyle maddeler vardı." ifadeleriyle dev kulübün taraftarlarının yüreğine su serpmişti.

El Mundo Deportivo'nun edindiği bilgilere göre, Barcelona kulübü Messi'nin kontratındaki maddeden bağımsız olarak yıldız oyuncusuna yeni bir sözleşme önermek istiyor.

Ancak, bu sözleşmede bir bitiş tarihi yer almayacak. Yani Barcelona, Messi'den hayat boyu sürecek bir imza almak için uğraşıyor.

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Barcelona CEO'su Grascar Grau, "Messi'nin geleceğini konuşmak için acele etmiyoruz. Kendisi Barça'ya olan sadakatini defalarca kanıtladı" cümleleriyle kulübün bulunduğu pozisyonu açıkladı.

Arjantinli yıldız, daha önce emekli olmadan çocukluk kulübü Newell's Old Boys'ta futbol oynamak istediğini ifade etmişti.

Lionel Messi, profesyonel futbola adım attığı Barcelona haricinde bir kulübün formasını giymedi.