Barcelona, Messi'yi yeniden istiyor: Messi'nin PSG ile olan sözleşmesi 2023 yılında bitiyor

Barcelona, Paris Saint-Germain ile sözleşmesi 2023 yılında bitecek olan Messi'yi tekrar renklerine bağlamak istiyor.

NELER OLDU? Barcelona, 2020 yazında takımdan ayrılan Arjantinli yıldızı tekrar renklerine bağlamak istiyor. Marca'da yer alan habere göre, PSG ile sözleşmesi 2023 yılında bitecek olan Messi için kulüp transfer çalışmalarına başlamak istiyor.

Messi, Katalan ekibinin yaşadığı ekonomik sorunlar sebebiyle sözleşme yenileyememiş ve takımdan ayrılmıştı. Barcelona'nın Messi'nin tekrar takıma katılması için bir planlama içinde olduğu iddia edildi.

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MESSİ, HANGİ DURUMDA BARCELONA'YA DÖNEBİLİR?

İspanyol medyasında yer alan haberlerde, Messi'nin oyuncu olarak takıma geri dönmesinin yanı sıra kulüp elçisi de olabileceği iddia edildi. Bunun dışında, Messi'nin Lewandowski'nin takımda varlığı göz önüne alındığında hücum hattının merkezinde forma giyemeyeceği hatırlatıldı.

Haberde, Messi ve Joan Laporta arasında bir görüşme gerçekleştiği ancak Messi'nin ailesinin bunu yalanladığı bildirildi. Messi'nin Katalan ekibine geri dönmesi için düşünülenlerden birinin de maaşında yaşanacak düşüş olduğu aktarıldı.

Messi'nin Barcelona'ya geri dönmesi durumunda Xavi'nin kendisi için kararlaştırdığı plana uyması gerekecek.

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BÜYÜK RESİM: PSG'de ilk sezonunda zorlanan Messi'nin Paris'te mutsuz olduğu ve Castelldefels'da bulunan evini henüz satmadığı; vakit bulduğunda ziyarete gittiği iddia edildi. Bu sezon Paris Saint Germain formasıyla 11 maçta süre alan Arjantinli yıldız, 6 gol ve 8 asist kaydetti.