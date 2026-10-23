Barcelona kulübü, vefa örneği bir davranışla, Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin 2026 Asturias Prensesi Spor Ödülü'ne layık görülmesini, gurur ve iftihar dolu bir mesajla kutladı.

Katalan kulübünün açıklaması, Messi'nin Oviedo kentindeki Campoamor Tiyatrosu'nda bu prestijli ödülü almasından birkaç dakika sonra geldi. Böylece Messi, bu ödülü tek başına kazanan tarihteki ilk futbolcu oldu.

Katalan kulübü açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "2026 Asturias Prensesi Spor Ödülü'nü kazandığın için seni tebrik ediyoruz Lionel Messi. Sahada ve saha dışında ölümsüz bir iz bırakan, mükemmelliğin, spora olan bağlılığın ve dayanışman sayesinde seni futbol dünyasında örnek alınacak bir model haline getiren olağanüstü yeteneğine yakışan, hak edilmiş bir takdir."

Açıklama, unutulmaz ortak bir geçmişi anımsatan etkileyici bir mesajla şöyle devam etti: "Barcelona kulübünün hayatının ve hikâyenin ayrılmaz bir parçası olduğu, başarılarla dolu bir kariyer. Kulübün mirasının bir parçasını oluşturan sıkı bir bağ; kulübümüzle olan bağın her zaman sürekli bir gurur kaynağı olmaya devam edecek."

Gelecek maçlar BAR La Liga 16:00 RMA

Bu açıklama, kulübün surları içinde yirmi yılı aşkın bir süre geçiren ve ayrılmadan önce elde edilebilecek tüm kupaları kazanan tarihi yıldızına Barcelona'nın beslediği büyük takdiri yansıtıyor.

Messi'nin, spor kariyeri, dayanışması ve alçakgönüllülüğü takdir edilerek verilen Asturias Prensesi Ödülü'ne layık görülmesi, zaferlerinin büyük bir kısmını İspanya sahalarında inşa etmiş ve kulübün ile taraftarlarının hafızasında sonsuza dek kazınacak bir miras bırakmış bir efsanenin değerine yönelik resmi bir İspanyol kabulü niteliği taşıyor.



