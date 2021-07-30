Maaş yükünü düşürmek için çalışmalara devam eden Barcelona, dört oyuncunun ücretinde %40 indirime gitmek istiyor.

La Liga tarafından belirlenen maaş sınırının altına inemediği için henüz Lionel Messi’yle sözleşme yenileyemeyen Barcelona, İspanyol oyunculardan fedakarlık bekliyor.

Messi kulüpte kalmak için maaşında %50 indirime gitmeyi kabul etmişti. Katalan ekibi, Gerard Pique, Sergio Busquets, Jordi Alba ve Sergi Roberto’dan bu sezon alacakları ücretin %40’ından feragat etmelerini istedi.

El Periodico’nun haberine göre; bu sezon ödenmeyen %40’lık kısım, önümüzdeki yıllara eşit şekilde dağıtılacak. Bu şekilde oyuncular mağdur edilmeden sorunun çözülmesi hedefleniyor.

Pique kabul etti

Busquets’in teklife sıcak baktığı, Pique’nin ise ‘evet’ cevabı verdiği belirtildi. Sergi Roberto’nun durumu ise diğer oyunculardan biraz daha farklı. Sözleşmesi 2022’de bitecek olan Sergi Roberto’ya bu formülü uygulayabilmek için, Barcelona’nın oyuncuyla sözleşme uzatması gerekecek.

Görüşmelerde şu ana kadar en olumsuz tavrı sergileyen isim Jordi Alba oldu. Fakat Laporta yönetimi, önümüzdeki günlerde deneyimli oyuncuyu ikna etmeyi umuyor.

Barcelona’nın yeni planı Messi krizini ortadan kaldırmak için iyi bir yol gibi gözükse de, La Liga’nın bu yönteme onay verip vermeyeceği henüz netlik kazanmadı.

La Liga başkanı Javier Tebas, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada ‘suni kontratların’ sorunu çözmeyeceğini söylemişti.

Dört yıldız ne kadar kazanıyor?

Haberde adı geçen dört oyuncu içinde en fazla kazanan isim yıllık 15 milyon euro ile Sergio Busquets. Liste şu şekilde:

Sergio Busquets - 15 milyon euro

Gerard Pique - 12,7 milyon euro

Sergi Roberto - 10 milyon euro

Jordi Alba - 8,5 milyon euro

Limit 160 milyon euro

Barcelona, dörtlüye bu sezon yapacağı ödemelerin %40’lık bölümünü öteleyebilirse, maaş bütçesinde yaklaşık 18,5 milyon euroluk bir rahatlama sağlayacak.

Katalan devinin geçen sezon 347 milyon euro olan maaş limiti, yeni sezon için 160 milyon euro olarak belirlendi. Oyuncu satışlarından gelecek para da bu limite eklenecek.

Barcelona bir süredir Griezmann, Pjanic, Umtiti gibi isimleri elden çıkarmaya çalışıyor. Griezmann’dan bonservis geliri elde etmeyi planlayan Barça, diğer iki oyuncuyu ise sadece maaş yüklerinden kurtulmak için bedava bırakmaya razı.

Antoine Griezmann yılda yaklaşık 46 milyon euro kazanıyor. Umtiti 12 milyon euro alırken, Pjanic’in maaşı ise 8,4 milyon euro.

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