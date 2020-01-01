Barcelona Mbappe yerine Dembele'yi seçmiş

Katalan ekibinin eski direktörü Bordas, zamanında Monaco'nun Mbappe'yi PSG yerine Barcelona'ya vermek istediğini itiraf etti.

eski sportif direktörü Javier Bordas, Neymar'ın satışının ardından kulübün Kylian Mbappe yerine Ousmane Dembele'yi transfer ettiğini belirtti.

Neymar, 2017 yazında 222 milyon euro'luk rekor bir anlaşma ile 'e transfer olmuştu.

Bordas, Neymar'ın yerini doldurmak için o dönem Mbappe'nin transfer opsiyonunu araştırdığını ancak bunun yerine teknik sekreter Robert Fernandez'in isteğiyle Ousmane Dembele'de karar kılındığını açıkladı.

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Mundo Deportivo'ya konuşan Bordas, "Dembele'yi transfer edeceğimiz zaman, menajer Josep Maria Minguella beni arayıp Mbappe transferinin mümkün olduğunu söyledi. Bartomeu ile konuştum ve benden bu transferi araştırmamı istedi" dedi.

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Bordas, ilk olarak Fransız yıldızın babasını aradığını açıkladı ve süreci anlattı;

"Mbappe’nin babasını aradım ve bana , Karim Benzema ve Gareth Bale olduğu için ’e gitmek istemediklerini ve Neymar da gittiği için Barcelona'ya gidebileeklerini söyledi."

" başkanı, doğrudan rakipleri olan PSG'yi güçlendirmemek için Mbappe'nin Barcelona'ya imza atmasını tercih etti ve 100 milyon euro bonservis bedeliyle oyuncusunu verebilirdi."

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"Robert, Dembele'yi tercih etti ve Pep Segura onu destekledi. Mbappe'nin kendisi için, Dembele'nin ise takım için oynadığını belirttiler ve Neymar gibi bir kanat oyuncusu ayrıldığı için Robert bir bitiriciden çok bir kanat oyuncusunu tercih etti."

Dembele, Barcelona'ya geldikten sonra ve Dortmund ile sergilediği performansın altında kalırken İspanya'daki zamanının çoğunu sakatlık listesinde geçirdi ve üç yılda sadece 82 kez oynadı, 22 gol ve 17 asistlik performans sergiledi.

Katalanlar, 2017 yazında Dembele için 105 milyon euro bonservis ve 40 milyon euro'ya varan bonus ödemeleri sunmuştu.