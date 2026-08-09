Newcastle United, Manchester City forması giyen Mısırlı forvet Ömer Marmuş'un transferi için başlayan yarışa güçlü bir şekilde dahil olmaya hazırlanıyor. Bu gelişme, oyuncunun mevcut yaz transfer döneminde "Etihad" Stadı'ndan ayrılabileceğine dair söylentilerin artması üzerine gündeme geldi.

Marmuş, Manchester City ile geleceği tüm ihtimallere açık görünürken birçok Avrupa kulübünün ilgisini çekiyor. Oyuncu, takımın kadrosunda kendisine ilk on birde yer bulmakta zorlanmıştı.

"CaughtOffside" sitesi, özellikle şu ana kadar takımın ilk on birinde kalıcı bir yer edinmeyi başaramaması nedeniyle Ömer Marmuş'un mevcut transfer döneminde Manchester City'den ayrılması için gerçek bir fırsat bulunduğunu belirtti.

Mısırlı milli oyuncu hâlâ birçok kulübün ilgi alanında yer alıyor. "CaughtOffside" sitesine göre, Tottenham Hotspur ve Barcelona onun hizmetlerini almak isteyenlerin başında geliyor.

Buna rağmen, Marmuş'u kadrosuna katmak isteyen kulüplerin hamleleri şu ana kadar nispeten yavaş görünüyor. Zira Barcelona'nın oyuncunun yeteneklerine gerçek bir değer vermesine rağmen, oyuncu bu kulüplerin hiçbirinin öncelik listesinin başında yer almıyor gibi görünüyor.

Katalan kulübü, hücum hattını güçlendirmek için düşük maliyetli transferler arıyor. Özellikle Julian Alvarez'in transfer maliyetinin yüksek olması, Marmuş'u Barcelona için daha gerçekçi bir seçenek hâline getirebilir.

Kendi tarafında Tottenham da Marmuş'u planları arasına koyuyor ve oyuncuyla ilgili bazı resmi olmayan temaslar hâlihazırda gerçekleşti. Bununla birlikte, Londra kulübünün şu anda transfer piyasasında başka önceliklere odaklandığı, bunların başında da Savinho ve Cody Gakpo ikilisinin geldiği anlaşılıyor. Bu durum, Manchester City forvetine yönelik hamlelerinin yavaş olmasını açıklıyor.

Newcastle Marmuş yarışına giriyor

Newcastle United, kulübün Marmuş'u transfer etme isteği ve transfer piyasasında güçlü hamleler yapmasına imkân tanıyan büyük mali gücü göz önüne alındığında, önümüzdeki dönemde takip edilmeyi hak eden ilgi çekici bir adres oluşturuyor.

27 yaşındaki Mısırlı oyuncu, özellikle takımın önde gelen yıldızlarından birkaçının ayrılığına sahne olan zorlu bir yazın ardından, Newcastle'ın şu anda ihtiyaç duyduğu ideal seçeneği temsil ediyor gibi görünüyor.

Anthony Gordon Barcelona'ya transfer olurken Sandro Tonali Tottenham'a, ayrıca Bruno Guimaraes de Arsenal'e gitti.

Bu durum, söz konusu oyuncuların satışından elde edeceği büyük gelirler sayesinde Newcastle'a devasa meblağlar sağladı. Bu da kulübe, Marmuş transferini finanse etme ve Manchester City'nin mali taleplerini karşılama gücü verebilir.

Transferi 65 milyon euro mu bitirecek?

Transfer piyasası uzmanları ve konunun uzmanları, Newcastle'ın Marmuş'un hizmetlerini almak için Manchester City'nin 60 ila 65 milyon euro arasında değişen mali taleplerini karşılayabilecek ideal bir konumda olacağını öngörüyor.

Bir kaynak "CaughtOffside" sitesine şunları söyledi: "Newcastle, hücum hattını güçlendirmek için güçlü transferler yapması gerektiğinin farkında; zira kulübün geçen yaz transfer ettiği forvetler beklentileri karşılamadı ve Nick Woltemade'nin geleceğini çevreleyen ciddi şüpheler var, Marmuş ise ilgi listelerinde üst sıralarda yer alıyor."

Şunları ekledi: "Transfer ucuz olmayacak, ancak Newcastle şu anda özellikle oyuncu satışlarından elde ettiği büyük mali gelirlerin ardından bu türden dikkat çekici bir transferi gerçekleştirmek için baskı altında. Şu ana kadar resmi bir hamle bulunmasa da, bu durum kesinlikle takip edilmeyi hak ediyor."

Buna karşılık Manchester City, Marmuş'u satmak zorunda görünmüyor. Özellikle oyuncunun gelecek sezon kadroda gereken derinliği sağlamak için takımda kalmasına ihtiyaç duyulabilir.

Bununla birlikte, Mısırlı milli forvetin durumundan haberdar olan aracıların çoğu, uygun bir mali teklif geldiği takdirde İngiliz kulübünün oyuncunun ayrılığına onay vermeye hazır olacağını öngörüyor.

Dolayısıyla önümüzdeki günler, Newcastle'ın Tottenham ve Barcelona'nın yanında rekabet hattına girmesiyle Marmuş'un geleceğinde belirleyici bir aşamaya dönüşebilir. Özellikle İngiliz kulübünün mali gücü, Mısırlı forvetin transfer yarışında ona net bir avantaj sağlayabilir.