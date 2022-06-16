Barcelona, Manchester United'ın transfer etmek istediği Frenkie de Jong'a konuşma yasağı getirdi

Hollandalı oyuncu geçtiğimiz gün yaptığı açıklamayla İspanya'da kalma isteğini dile getirmişti.

Mirror'da yer alan habere göre; Barcelona kulübü, Frenkie de Jong'a Manchester United'la yürüttükleri transfer görüşmeleri sonuçlanana kadar basına konuşmaması telkininde bulundu.

Manchester United'ın yeni teknik patronu Erik ten Hag, Ajax'tan eski öğrencisi De Jong'u ısrarla kadrosuna katmak istiyor.

Kırmızı Şeytanlar'ın geçen hafta yaptığı 60 milyon euro bonservis + 10 milyon euro bonuslardan oluşan teklife Barcelona olumsuz yanıt vermişti.

Katalanlar 25 yaşındaki Hollandalı oyuncu için 85 milyon euro'da diretiyor. Barcelona istediği miktara çıkılmadığı takdirde De Jong'u elde tutmaya kararlı.

De Jong ne söylemişti?

Hollanda'nın Galler'i 3-2 yendiği Uluslar Ligi mücadelesinin ardından soruları yanıtlayan De Jong, Manchester United iddialarına da değinmişti.

"Bir futbolcu olarak takımların sizinle ilgilenmesi her zaman gurur verici, ama ben şu anda dünyanın en büyük kulübündeyim ve burada olmaktan mutluyum."

De Jong daha önce de pek çok kez Barcelona formasını sırtına geçirerek rüyasını gerçeğe dönüştürdüğünü ve kupalar kazanmadan ayrılmayı düşünmediğini vurgulamıştı.

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Lewandowski transferi için kilit rol oynayabilir

Barcelona, De Jong'un performansından memnun olsa da, kulübün içinde bulunduğu hassas ekonomik durum cazip bir teklifi geri çevirmelerini zorlaştırıyor.

Robert Lewandowski'nin Bayern Münih'ten ayrılarak Barcelona'ya gitmek istediğini açıklaması da durumu biraz daha karmaşık hale getirdi.

Barça'nın, Alman ekibiyle bir yıl daha sözleşmesi bulunan Lewandowski için kesenin ağzını açması gerekebilir. Ancak mevcut finansal koşullar Barcelona'nın bu transferi gerçekleştirmesini engelliyor.

De Jong'dan elde edilecek gelir hem Lewandowski'nin transfer edilmesini, hem de diğer pozisyonlara takviye yapılmasını sağlayacak.