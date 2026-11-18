Tek bir haber, Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone'nin hesaplarını alt üst etti. LaLiga'daki en zorlu sınav öncesinde, geçen sezon Barcelona'yı korkutan yıldız Camp Nou'da olmayacak. Dizinden yaşadığı ciddi sakatlık, onu merakla beklenen maçtan uzak tuttu.

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Barcelona, Noel tatili öncesindeki en zorlu maçlarından biri öncesinde beklenmedik bir moral desteği aldı. Büyük bir sürpriz yaşanmadığı takdirde Atletico Madrid oyuncusu Ademola Lookman'ın iki takım arasında 2 Aralık'ta oynanacak maçta forma giyemeyeceği kesinleşti.

Nijeryalı oyuncu, dizinde ciddi bir burkulma yaşıyor. Bu durum onu birkaç hafta sahalardan uzak tutabilir ve dolayısıyla iki takımın taraftarlarının sabırsızlıkla beklediği Camp Nou maçında forma giymesine engel olacak.

Atletico Madrid, forvetin dizinde ciddi bir burkulma olduğunu resmen doğruladı ancak iyileşme süresi hakkında bilgi vermedi. İspanyol "Sport" gazetesine göre Nijerya'da "hafif bir rahatsızlık" olarak nitelendirilen durum, oyuncunun 2026 yılının geri kalan maçlarını kaçırması anlamına gelebilir.

Gazete, Lookman'ın dönüşünün önümüzdeki haftalarda sakatlığın seyrine bağlı olacağına dikkat çekti. Ancak sakatlık hafif görünmüyor ve Diego Simeone liderliğindeki teknik ekip açısından iyiye işaret değil.

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Lookman'ın Camp Nou'daki maçı kaçıracak olması, Atletico'nun hücum hattını belirgin şekilde zayıflatacak. Han Flick'in takımı açısından ise iki takım arasındaki maçın yaklaşmasıyla birlikte bu haber büyük önem taşıyor.

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Barcelona, Diego Simeone'nin takımını Camp Nou'da ağırlayacak. Söz konusu maç, iki takımın şubat ayında İstanbul'da düzenlenecek İspanya Süper Kupası'na katılabilmesi için yeniden programlandı.

Barcelonalı oyuncular, LaLiga'daki doğrudan rakiplerinden birine karşı kendilerini kanıtlama fırsatı bulacak. Ancak özellikle büyük maçları nasıl oynayacağını bilen bir takım karşısında bu görev hiç de kolay olmayacak.

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Yoğun fikstür ise bu maçın sertliğini azaltacak. Zira iki takım da araya Şampiyonlar Ligi ve lig maçlarının girdiği bir dönemde bir aydan kısa sürede sekiz maça çıkacak.

Bu nedenle heyecanlı ve gergin bir mücadele olacak olsa da, iki takım da bir yıldızını daha gereğinden uzun süre kaybetme korkusuyla tüm gücünü ortaya koyamayacak. Dolayısıyla zorunlu bir durum olmadıkça Lookman, Barcelona karşısında forma giyemeyecek.

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Lookman'ın geçen kış Atalanta'dan Atletico Madrid'e transfer olmasından bu yana performansının düştüğü açık. Kendini kanıtlama hevesiyle Madrid'e gelen kanat oyuncusu, bunu ilk maçlarında başardı. Özellikle Barcelona ile karşılaştığı ve parladığı İspanya Kral Kupası ile Şampiyonlar Ligi'nde bunu gösterdi.

Atletico Madrid'in geçen yıl Flick'in takımını her iki turnuvadan da elediğini hatırlatmakta fayda var. İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında Riyadh Stadı'nda alınan 4-0'lık kader belirleyici yenilgide Lookman bir gol attı.

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Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında ise Atletico zorlanıp sahasında 0-1 kaybetse de toplamda 2-1'lik skorla turu geçerken, Nijeryalı oyuncu bir gol daha atarak Barcelona için gerçek bir kâbus olduğunu kanıtladı.

Kimse oyuncuların sakatlanmasına sevinmez ve Flick'in mutlu olduğu da söylenemez, çünkü kesinlikle olabilecek en iyi Atletico'yu yenmek istiyorlar. Yine de Lookman'ın 2 Aralık'taki maçın dışında kalması, Barcelona için büyük bir rahatlama anlamına geliyor.