Atlético Madrid'deki kariyerinin sonuna yaklaşırken, Fransız Antoine Griezmann, yarın Cumartesi günü oynanacak Barcelona ile yapılacak heyecan verici karşılaşmadan başlayarak, kalan aylarda güçlü bir iz bırakmaya kararlı görünüyor.

Griezmann, takıma olan heyecanını ve bağlılığını yansıtan etkileyici açıklamalarda bulundu. Rojo-Blancos ile geçireceği son ayları tüm enerjisiyle geçireceğini ve her maçta, her antrenmanda elinden gelenin en iyisini yapmaya kararlı olduğunu vurguladı.

Amerikalı Orlando City kulübü, Atlético Madrid'in forveti Fransız Antoine Griezmann'ı kadrosuna kattığını duyurmuştu, ancak transfer önümüzdeki yazdan itibaren geçerli olacak.

Griezmann, kulübün resmi sitesine verdiği röportajda şunları söyledi: "Atlético Madrid ile oynayacağım bu son maçlara, her maçta ve her antrenmanda her şeyimi ortaya koyma niyetiyle çıkıyorum. Bu birkaç ay kaldı ve sahada elimden gelenin en iyisini yapmalıyım."

Oyuncu sözlerine şöyle devam etti: "Çalışmaya devam edeceğim ve takıma her şekilde yardımcı olmaya çalışacağım; ister gollerle, ister asistlerle, ister sahadaki gayretli çalışmamla olsun. Her zaman daha fazlasını yapmak, daha fazla çalışmak, daha fazla oynamak istiyorum. Takıma, teknik direktöre ve hem evimizdeki hem de deplasman maçlarındaki taraftarlarımıza büyük güvenim var."

Yarın akşam Cumartesi günü İspanya Ligi'nin 30. haftasında Barcelona ile oynanacak maçla ilgili olarak Griezmann, takımın kimliğini korumanın önemini vurgulayarak şunları söyledi: "Defansif sağlamlığımızı ve hücum ile defans arasındaki dengeyi korumalıyız. Kendi seyircimiz önünde oynamak bize ek bir avantaj sağlayacaktır."

Simeone, Barcelona ile Atlético arasında 11 gün sürecek savaşta Flick'i bekliyor



Atlético Madrid şu anda 57 puanla ligde dördüncü sırada yer alıyor ve üçüncü sıradaki Villarreal'den sadece bir puan geride. Barcelona ise 73 puanla ligin zirvesinde ve Real Madrid'den dört puan önde.

Griezmann, bu sezon Atlético'nun en önemli yıldızlarından biri olarak gösteriliyor. 43 maçta forma giyen Griezmann, bu maçlarda 13 gol attı ve 4 golün hazırlayıcısı oldu.