Barcelona, Luka Jovic için 50 milyon euro ödemeye hazırlanıyor

Barcelona yetkilileri, Avrupa Ligi'nde Inter'i 1-0 mağlup ederek kupa dışına iten Eintracht Frankfurt'un genç yıldızı Luka Jovic'in peşinde...

, Luka Jovic'e 50 milyon euro'luk bir teklif yapmaya hazırlanıyor ve önümüzdeki günlerde ile görüşmelere başlamayı umuyor.

21 yaşındaki golcü hem 'da hem de 'nde performansıyla göz dolduruyor.

The Guardian'da yer alan habere göre Sırp oyuncuyu uzun süredir takip eden Barcelona, son olarak oyuncuyu Avrupa Ligi'nde oynanan - Eintracht Frankfurt karşılaşmasında takip etti. Karşılaşmanın tek golünü atan Jovic, takımını çeyrek finale taşıdı.

Jovic, 'dan Eintracht Frankfurt'a kiralık olarak geldi ve Alman kulübü bu yaz oyuncuyla kalıcı bir sözleşme için anlaştı. Almanlar, oyuncunun ayrılması halinde 65-70 milyon euro istiyorlar.

Sırbistanlı golcü bu sezon Bundesliga'da 24 maça çıktı ve 15 gol attı. Avrupa Ligi'nde ise takımının çeyrek finale çıkmasına 15 golle katkı gösterdi.