Barcelona Luis Suarez'in sakatlığını doğruladı

Barcelona, Luis Suarez'in sakatlığını doğruladı ve oyuncunun kısa zaman içinde sahalara döneceğini açıkladı.

'da sezonun açılış maçında Athletic Bilbao'ya konuk olan , rakibine 1-0'lık skorla boyun eğdi.

Luis Suarez, karşılaşmanın 37. dakikasında geçirdiği sakatlık nedeniyle saha kenarına alındı.

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Barcelona'dan yapılan açıklamaya göre Uruguaylı futbolcunun sağ bacak baldırından sakatlandığı ve tedavisine başlandığı belirtildi.

Katalan temsilcisinin Arjantinli yıldızı de, hafif sakatlığının ardından iyileşme sürecinin devam etmesi nedeniyle riske edilmeyerek 18 kişilik kadroda yer almamıştı. Athletic Bilbao mücadelesi Barcelona'nın son 10 yıldır Lionel Messi olmadan sahaya çıktığı ilk maç olarak kayıtlara geçti.

Barcelona'nın en etkili silahları olan Messi ve Suarez geçtiğimiz sezon toplamda 76 gol kaydetti.