Barcelona, Londra mücadelesinin bedelini ödüyor… Arsenal’in Chelsea’den intikamı Camp Nou’dan geçiyor!

Arsenal, yaz transfer piyasasında büyük bir hareketlilik yaşıyor Geleneksel rakibi Chelsea'ye Morgan Rogers transferini kaptırmasının ardından güçlü bir tepki vermeye hazırlanıyor. Chelsea, forveti Aston Villa'dan 140 milyon avroluk rekor bir transfer ücretiyle kadrosuna kattı ve bu transfer, İngiltere Premier Ligi tarihinin en pahalı transferi oldu.

İspanyol “Marca” gazetesi, Arsenal yönetiminin önümüzdeki günlerde transfer piyasasında büyük bir ses getirmeyi planladığını belirtti. Özellikle Dünya Kupası’nın sona ermesine az bir süre kalmışken, takım şu ana kadar sadece Bayer Leverkusen’den 40 milyon avroya savunma oyuncusu Henkapı’yı kadrosuna kattı.

Arsenal, Trussard'ı Türk takımı Beşiktaş'a, Kewir'i Portekiz takımı Porto'ya ve Hen'i Alman takımı Werder Bremen'e toplam 114 milyon avroya satarak nispeten mali dengesini korudu; bu da kadrosunu güçlendirmek için büyük bir satın alma gücü sağlıyor.

Atletico Madrid’in Arjantinli forveti Julian Alvarez, transfer listesinin en başında yer alıyor. Oyuncu ayrılma isteğini açıklarken, İspanyol kulübü 100 milyon avroluk teklife rağmen onu Barcelona’ya satmayı reddetti; bu da Arsenal’e transferi sonuçlandırma fırsatı sunuyor.

Arsenal ayrıca, takımın tüm hatlarını güçlendirmek amacıyla, Belçika kulübü Club Brugge’den Yunan orta saha oyuncusu Christos Tzoulis’i 40 milyon avroya ve Aston Villa’dan savunma oyuncusu Ezri Konsa’yı da aynı bedelle kadrosuna katmaya çalışıyor.

Kulübün sahip olduğu büyük mali imkânlardan yararlanarak, önümüzdeki sezon takımını şampiyonluk mücadelesine taşıyacak bir üst düzey forvet transferi, Arteta için en büyük öncelik olmaya devam ediyor.