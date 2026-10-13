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Galatasaray A.S. v FC Barcelona - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images
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Barcelona liderliğinde: İspanya kulüpleri nadir görülen bir senaryoyla Avrupa'ya hükmediyor

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La Liga kulüpleri olağanüstü bir gecede sözünü söyledi

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Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasının ilk gününde oynanan maçlar, İspanyol kulüpleri açısından olağanüstü bir geceye sahne oldu; Barcelona, Atletico Madrid ve Villarreal üçlüsü dikkat çekici galibiyetler elde etti.

Barcelona, Atletico Madrid ve Villarreal, salı akşamı iki ya da daha fazla gol farkıyla kazanarak turnuva tarihinde İspanya adına nadir görülen bir başarıya imza attı.

Barcelona, deplasmanda Galatasaray'ı 4-1 yenerek büyük bir galibiyet aldı. Atletico Madrid, Manchester United'ı 2-0 ile geçti; Villarreal ise Napoli'yi 3-1 yenerek sahadan zaferle ayrıldı.

Rakam ve istatistik uzmanı Mister Chip'in yayımladığı bir veriye göre, Şampiyonlar Ligi döneminde üç İspanyol kulübünün aynı gün içinde iki ya da daha fazla gol farkıyla kazanması daha önce yalnızca bir kez yaşandı: 15 Eylül 2015'te.

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O gün Real Madrid, Shakhtar Donetsk'i 4-0 yenmiş; Sevilla, Borussia Mönchengladbach'ı 3-0 ile geçmiş; Atletico Madrid ise deplasmanda Galatasaray'ı 2-0 mağlup etmişti.

Böylece İspanyol kulüpleri, Barcelona, Atletico Madrid ve Villarreal'in rahat farklarla üstünlük kurduğu bu gecenin ardından söz konusu başarıyı turnuva tarihinde ikinci kez tekrarladı.