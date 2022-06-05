Hücum hattını güçlendirmek isteyen Katalan ekibinde gündeme gelen son aday Leeds United ile sözleşme yenilemeyen Raphinha oldu.

Hücum hattına Robert Lewandowski'yi transfer etmek için girişimlerini sürdüren Barcelona, Bayern Münih'in yıldız oyuncuyu satmak istememesi üzerine bir yandan alternatif arayışlarına da başladı. GOAL'ün edindiği bilgiye göre Katalan ekibi Leeds United ile yeni sözleşme imzalamaya yanaşmayan Brezilyalı sağ kanat Raphinha'yı kadrosuna katmak istiyor.

Premier Lig ekibiyle olan kontratı 2024'te sona erecek olan Raphinha için Leeds United yaklaşık 55 milyon euro talep ediyor.

Nakit sıkıntısı çeken Barcelona'nın herhangi bir oyuncu satışı yapmadan bu transferin maliyetini karşılaması ise şu an için zor görünürken, bu sezon 11 gol atan oyuncu için iki kulüp arasındaki görüşmeler oldukça yoğun bir şekilde devam ediyor.

Raphinha transferine ilişkin ne söyledi?

"Şu anda sadece Brezilya Milli Takımı ile oynayacağımız bir sonraki maç olan Japonya karşılaşmasına odaklandım. Sonrasında tatile çıkacağım. Şu anda aklım sadece milli takımda, Japonya maçında ve sonrasında çıkacağım tatilde.

"Leeds United ile 2024'e dek süren br sözleşmem var. Geleceğim menajerim Deco ve Leeds United'in ellerinde. Menajerim kulübümle görüşüyor ve herhangi bir gelişme olduğunda beni bilgilendiriyor.

"Dünya Kupası'nın başlamasına kısa bir süre kaldı. Bu yüzden turnuvaya kadar sahada olup iyi bir performans göstermem gerekiyor. Transfer kolay bir karar değil ama yapabileceklerime ve potansiyelime güveniyorum.

"Leeds'te de kalsam farklı bir takıma da gitsem elimden geleni yapıp, Dünya Kupası'nda iyi olmaya çalışacağım"

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