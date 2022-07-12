İspanyol devi uzun süredir peşinden koştuğu Brezilyalı oyuncuyu sonunda kadrosuna katmayı başardı.

GOAL'ün edindiği bilgiye göre; Barcelona, Raphinha'nın transferi için Leeds United ile el sıkıştı.

Barcelona'nın kasasından ilk etapta 65 milyon euro çıkacak. İngiliz kulübüne ödenecek miktar bonuslarla birlikte 77 milyon euro'ya ulaşabilecek.

12 milyon euroluk performans bonusu Brezilyalı oyuncunun Barcelona formasıyla atacağı gol sayısına bağlı olacak.

Sözleşme beş yıllık

Çarşamba günü İspanya'ya giderek sağlık kontrollerinden geçecek olan Raphinha kendisini 2017'ye kadar Barcelonalı yapan kontrata imza atacak.

Leeds'te yıllık yaklaşık 4 milyon euro kazanan 25 yaşındaki oyuncunun maaşı Barcelona'da ikiye katlanacak.

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Raphinha, Chelsea'yi geri çevirdi

Bir dönem Barcelona forması da giyen ve şu anda Raphinha'nın menajerliğini yapan eski futbolcu Deco, kulüplerin uzlaşma sağlamasında önemli rol oynadı.

Chelsea'nin de Leeds'e Barcelona'nınkiyle eşdeğer bir teklif götürdü, ancak Raphinha Premier Lig'de kalmak yerine İspanya'ya gitmeyi tercih etti.

Leeds'e 2020'de Rennes takımından transfer olan Raphinha burada çıktığı 67 maçta 17 gol ve 12 gol asistle oynadı.

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