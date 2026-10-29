Sakatlıklar, savunma hattını bu sezonun başında Barcelona'nın en büyük sorunlarından birine dönüştürdü. Son haftalarda Andreas Christensen, Eric Garcia, Jules Koundé ve Xavi Espart'ın farklı sakatlıklar yaşaması, teknik direktör Hansi Flick'i savunma hattını kurmak için son derece sınırlı seçeneklerle baş başa bıraktı; bu durum da Paris Saint-Germain ve Real Madrid'e karşı oynanan iki maçta açıkça görüldü.

Barcelona bu sezon ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde Prens Parkı Stadı'nda Saint-Germain'e (4-2) yenildi; ardından Camp Nou Stadı'nda La Liga'da Real Madrid'e karşı el clásico'yu da (2-1) kaybetti.

"Sport" gazetesi, bu durumun bir stoper transferi yapma gerekliliğini yeniden gündeme getirdiğini belirtti. Kulübün geçen yaz transfer döneminde önceliklendirmediği bir konu olan bu transfere, özellikle Rodri ile beklenmedik bir anlaşma fırsatının ortaya çıkmasıyla sıcak bakılmamıştı. Ancak kulüp başkanı Joan Laporta'nın bir süredir hesaplarına kattığı belirli bir isim bulunuyor.

Xavi Campos ve Laia Tudel'in "Barça Reservat" podcast'inde açıkladıklarına göre, Barcelona başkanı aylardır Tottenham'ın sağ beki ve İspanya milli takım oyuncusu Pedro Porro'yu transfer etme arzusu taşıyor.

Laporta, Dünya Kupası finallerinde oyuncudan oldukça etkilenmiş, onu yakından takip etmiş ve sonraki aylarda da ona olan ilgisi azalmamıştı. Deco da onun gelmesi fikrine destek veriyor; ancak transferin tamamlanması Katalan kulübü için kolay olmayacak.

Gazete, Barcelona'nın yaz transfer döneminin son aşamalarında oyuncunun durumunu sorduğunu, fakat Tottenham'ın 60 milyon euroyu aşan yüksek talepleri nedeniyle meselenin bu ilk temasın ötesine geçmediğini ekledi.

Belirtmek gerekir ki Tottenham, Dünya Kupası finallerinden önce Porro'nun sözleşmesini 2031 yılına kadar uzatmış ve maaşında onu kulübün en yüksek ücretli oyuncuları arasına sokacak kayda değer bir artış yapmıştı. Buna rağmen sağ bek, bir gün İspanya Ligi'ne dönme fikrine hâlâ açık; bu ihtimal de gelecekte bir transferin gerçekleşmesi olasılığına kapıyı aralık bırakıyor.

Porro ile anlaşmak, sağ bek mevkisini güçlendirecek, Koundé'yi alternatif bir seçenek konumuna getirecek ve Eric Garcia'ya stoper mevkisine dönme fırsatı tanıyacak.

Bununla birlikte, "Catalunya Ràdio" radyosunun yayımladığı bir habere göre, transferin bedeli ve oyuncunun maaşıyla ilgili mali sonuçlar nedeniyle Porro'nun kış transfer döneminde kulübün öncelikli hedefi olması pek olası değil.

Program, kulüp veznedarı Ferran Olivé'nin yaptığı açıklamalara atıfta bulundu. Olivé, ocak ayında yapılacak herhangi bir yeni transferin, mali açıdan uygulanabilir olması için bir oyuncunun satışıyla karşılanması gerektiğini belirtmişti.

Buna dayanarak, ağırlık kazanan senaryo, kış transfer döneminde bir stoper transferine öncelik vermek şeklinde ortaya çıkıyor. Bu transfer, geçen sezonki Cancelo transferine benzer şekilde ekonomik açıdan uygulanabilir bir anlaşma olurken, Pedro Porro'yu kadroya katma girişimi yaz transfer dönemine ertelenecek.